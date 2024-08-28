比世壯運給公假 北市議員譏成市府運動會

世壯運明年五月於雙北舉辦，圖為北市長蔣萬安（右一）、新北市長侯友宜（左一）與吉祥物一起亮相。（資料照）

2024/08/28 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕世界壯年運動會（簡稱世壯運）將於二○二五年五月於雙北舉辦，國內報名人數近七成來自北北基桃，三成來自台北市，國外報名人數僅達預期的兩成。市議員柳采葳爆料，北市府竟為提升參與率，發函給各機關及學校報名參賽者可給公假，恐讓「世界壯年運動會」淪為「市府運動會」，呼籲市府重新檢討世壯運宣傳計畫，針對報名人數低的地區加強宣傳力道。

雙北人數近6成 議員批宣傳力道不足

柳采葳指出，截至八月十八日，國內已有一萬二○五二人報名世壯運，報名不如預期；台北市報名人數三六○五人、新北市三四六九人，兩縣市占國內報名人數的五十八．六九％，其餘十八個縣市僅三七五五人報名，佔卅一．十五％。

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外國選手不到3千人 韓國僅27人

柳采葳調閱資料發現，北市二○二四年編列宣傳費用高達三二○○萬元，但苗栗縣、彰化縣、南投縣等十一縣市，竟未投放任何宣傳廣告；外國選手報名人數預估目標為一萬五千人，截至八月十八日，僅二九七四人報名，占預期人數的十九．八二％，鄰近的韓國原是目標客群，卻僅廿七人報名。

柳采葳表示，雙北政府預估每位國內參賽者，平均花費所帶來的平均經濟效益為三萬四五○○元，國外選手每位則是十一萬五千元，若大部分參賽者來自台灣北部，選手等同於在自家參賽，無法達到預期經濟效益，因此，北市府為提升參與率，給北市府各機關及學校報名就給予公假，恐讓世壯運淪為市府運動會。

執委會：盼各縣市研議鼓勵參賽機制

二○二五雙北世壯運執委會辦公室說，報名截止日在明年二月十七日。而雙北作為主辦城市，有地域之便優勢，更利於吸引北部地區民眾參加；後續將針對各縣市出訪拜會各地體育團體及地方政府，透過活動舉辦、請各縣市政府研議參賽世壯運鼓勵機制等，進而加強宣傳力道。

至於國外選手報名，世壯運辦公室說明，因賽程安排、機票、住宿、簽證期程等條件，多在今年下半年才陸續規劃參賽，過去出訪宣傳成果也正逐步發酵中，國際壯年運動總會預估外國選手報名高峰將落在年底期間；雙北世壯運團隊也將持續透過我國外館、國際總會、國際各單項運動總會進行宣傳，提升國外報名人數。

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