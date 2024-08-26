北市青年求職交通補助執行率低卻加碼 挨批消化預算

2024/08/26 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府編列六百萬元推動共享運具折價券暨大眾運輸工具補助計畫，不過，台北市議員林延鳳指出，三至六月僅六三七人申請，執行率僅十二．七四％，如今青年局再推二．○版，將原有一二○○元補助加碼為二四○○元，質疑是因執行率低落要消化預算，青年局一方面動用第二預備金，另一方面又大撒幣，自相矛盾。

青年局︰增誘因鼓勵發展職涯

青年局回應，若政策已運行足夠長的時間，願意接受檢驗，議員不用先貼標籤，確認政策成效後再來理性探討；青年職涯相關政策的重點之一是拿出誘因、增加青年參與實習與諮詢的意願，將「求職交通補助」綁定「實習與諮詢」是鼓勵手段，同時還有青年實習津貼、職場進修補助等政策，都是為青年發展，不需去脈絡化解讀。

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青年局加碼青年就業服務補助二．○，提供每月價值至少一二○○元，並加倍補助為兩個月，北市低收入戶或中低收入戶青年，最高補助四個月，並放寬申請條件不限設籍北市，納入在學且藉由青年職涯發展中心提供實習職缺參與實習者。

林延鳳指出，求職交通補助計畫三至六月底僅六三七人申請，而據主計總處公布北市十五至廿四歲青年失業率為十五．三％，比先前暴增一．五％，顯見政策接受度低；政策宣稱要協助五千名年輕人進入職場，如今預算總數不變下加碼，協助量能卻腰斬，無疑是消耗預算，大撒幣卻未對症下藥，應提出年輕人失業率增加的原因，並檢討補助計畫為何申請人數少，並研議改進辦法。

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