疑似食物中毒》北市藏壽司、島語自助餐 均見衛生缺失

台北市衛生局稽查漢來島語自助餐，發現中央廚房有多項衛生環境缺失。（北市衛生局提供）

2024/04/02 05:30

〔記者蔡思培、楊雅民、郭宣暄／台北報導〕台北市寶林茶室事件讓食品安全備受關注，中山區連鎖餐飲「藏壽司」、南港漢來大飯店的「島語自助餐」近來都爆出疑似食物中毒，北市衛生局日前至兩家餐廳稽查，都發現衛生環境缺失，並採檢現場人員與環境檢體檢驗。衛生局昨複查藏壽司缺失已改善，預計四月八日後至島語自助餐複查。

衛生局︰藏壽司複查合格

有民眾日前至中山區「藏壽司」用餐，後續出現噁心、嘔吐、紅疹、腹瀉等狀況，業者表示還在調查中，暫無法回應。衛生局三月廿八日接獲通報即派員稽查，但現場已無同批食餘檢體，因此採集三件工作人員手部檢體、生魚片刀具、生食砧板等環境檢體。

衛生局也發現該店洗手區垃圾桶非腳踏式蓋子、未立即出示作業人員健康檢查報告、煮飯機邊框有髒污、冰淇淋機後方排風口髒污等缺失，要求業者在三月卅一日前改善完畢。衛生局表示，昨至藏壽司複查，業者已改善完畢。

要求島語自助餐8日前改善

此外，有一家六口日前至南港島語自助餐用餐，當天下午陸續出現上吐下瀉，其中三人晚上至醫院掛急診。餐廳公關窗口昨稱應是個案，已一一致電關心同餐期間用餐顧客，目前沒有其他組顧客反映有身體不適。

衛生局三月卅一日接獲醫院通報派員至島語自助餐稽查，現場已無同批食餘，仍採集三件工作人員手部檢體，以及烤鴨刀具、砧板、生魚片刀具、牛排夾子等環境檢體。衛生局也發現有衛生環境缺失，包括中央廚房炒鍋區塊不潔、蒸箱不潔、現場牛排區上方不潔、西餐蒸烤箱不潔，衛生局已要求四月八日前改善，複查不合格將開罰六萬到二億元罰鍰；若後續檢體驗出病原菌，也會開罰六萬到二億元罰鍰。

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