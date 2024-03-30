寶林茶室91筆消費 59份點炒粿條

台北市信義區「寶林茶室」疑似食物中毒案，市府昨預防性公布三月十七日至廿五日消費紀錄。（資料照）

2024/03/30 05:30

3月17至25日紀錄公布 「滑蛋河」也賣出9份 皆可申請退費

〔記者楊心慧、甘孟霖／台北報導〕台北市信義區「寶林茶室」疑似食物中毒案持續擴大，台北市政府昨預防性公布遠百A十三分店三月十七日至三月廿五日消費紀錄，共九十一筆消費名單，期間共賣出五十九份「馳名炒粿條」，分屬五十四筆不同訂單，「寶林滑蛋河」則賣出九份，分屬九筆不同訂單，另「招牌炒飯」賣出卅四份、「招牌炒麵」賣出十八份、「參巴炒麵」賣出廿一份，共九十一筆消費單，民眾皆可申請退費，提醒消費者注意自身健康狀況，若有疲倦、嘔吐、噁心、腸胃不適等症狀，應盡速就醫。

若有疲倦、嘔吐、噁心 盡速就醫

台北市衛生局已成立「寶林茶室食品中毒專區」（https：//polam.gov.taipei/），衛生局長陳彥元昨於記者會說明，專區公布最新進展，包含消費者退費及賠償、中毒通報等，若民眾有疑慮皆可上網站查看，市府秉持食安公開、透明的原則，待遠百、大食代公司公告退費方式後即可申請退費。

衛局宣布「精進檢驗量能」等三作為

陳彥元昨也宣布重大食品中毒事件三大策進作為，包含已訂購米酵菌酸標準品，後續依食藥署將公開的檢驗方法建立「精進檢驗量能」；邀集專家學者召開會議，精進食品中毒調查流程等的「優化作業程序」；衛生局官網首頁設置「寶林食品中毒專區」，提供民眾相關資訊及訊息，衛生局會後受訪補充，三大策進作為未來適用在其他重大食品中毒事件，並將進行滾動式修正。

官網設中毒專區 提供相關資訊

陳彥元說明，關於檢驗量的提升，已跟台大醫院、台北榮總採購檢驗的標準品，盼能在最短時間內，與兩家醫學中心同步、提升檢驗量，接下來將與三大領域學者，最快在下週召開專家會議，針對毒素解析，以及討論流程上的精進。

陳彥元表示，市長也指示成立專案稽查，針對台北市賣場的飲食、商家等全面稽查，如環境衛生、食物儲藏方式等，希望確保市民飲食的健康安全。

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