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國際潮流音樂節 2千萬預算遭擱置

「台北國際潮流音樂節」將多數活動辦在台北流行音樂中心，引起議員不滿。（記者甘孟霖攝）

「台北國際潮流音樂節」將多數活動辦在台北流行音樂中心，引起議員不滿。（記者甘孟霖攝）

2024/01/26 05:30

多數活動辦在北流 議員質疑過於侷限 影響其他展演空間業者生計

〔記者楊心慧／台北報導〕北市文化局編列三年連續預算一．二億元自今年起舉辦「台北國際潮流音樂節」，但多數活動都辦在台北流行音樂中心，議員陳政忠質疑過於侷限，未聽取在地業者意見，舉辦期間還會影響其他音樂展演空間業者生計，政府挹注大量預算辦活動卻與民爭利、反而重創產業，他昨在市議會大會將預算暫擱。市議會民進黨團總召簡舒培也表示，一個國際性的音樂節不能自我設限，思考必須更全面，把餅做大為目標，才能達到國際音樂節將整個城市融入的精神。

陳政忠︰沒徵詢在地業者意見

陳政忠表示，蔣萬安市長提出的國際潮流音樂節政策，最終是希望活絡整個城市，但現在卻將多數活動都放在北流，從活動內容到舉辦地點，都局限在特定的小圈圈，根本不是整個城市的活動，又如何帶動城市觀光！且從政策宣布至今，完全沒有徵詢在地業者意見，不僅對在地產業沒有幫助，更無法形成在地參與的城市文化風潮。

陳政忠更指出，身為地方政府，首先要照顧的是在這個城市扎根、長期經營的業者，但根據今年度二千萬元預算規劃，其中三百萬宣稱要串聯音樂展演空間舉辦活動，但該筆經費全部用於支付表演費和規劃費，挹注在地音樂展演空間的經費竟是零元，實在不太公平。

簡舒培︰盡可能將音樂場域納入

簡舒培表示，該活動主要是活絡音樂產業、鼓勵音樂創作者及展演業者，並提升藝文欣賞人口，但目前文化局的計畫，卻僅將活動放在北流，應納入台北市音樂展演空間與音樂產業，並參考相關業者的意見。

簡舒培表示，以大港開唱為例，並非只辦在高雄流行音樂中心，一個國際性的音樂節不能自我設限，在思考上必須更全面、盡可能將音樂場域納入，並與民間業者合作，錢要花在刀口上，把餅做大，才能達到國際音樂節將整個城市融入的精神。

許理平︰盼納入Live House業者

台灣流行音樂展演文化交流協會理事長許理平受訪表示，文化局並未向他徵詢意見，未來希望能納入Live House業者，而非僅辦在官方場地內，尤其近年Live House受疫情衝擊，不少業者咬牙苦撐，盼能藉由參與提高能見度。

文化局︰民間部分也會做活動

對此，文化局副局長陳譽馨表示，活動包含演唱會、產業論壇、城市行動串聯等，也會跟Live House串聯，北流畢竟是流行音樂產業的重鎮，所以是整體活動的重要場域之一，民間的部分也會做活動，盼帶動整體產業發展。至於納入相關業者意見，陳譽馨坦言，有邀請產業端代表給予建議，未來也將持續徵詢意見。

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