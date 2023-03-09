《台北》政治受難者墓區 「殘存竹叢」被剷除

位於六張犁山上的戒嚴時期受難者墓區，為保存維護計畫的地景元素「殘存竹叢」遭剷除破壞。（議員許家蓓提供）

2023/03/09 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕位於六張犁山上的戒嚴時期受難者墓園內、具有重要歷史意義的代表景觀「殘存竹叢」竟遭破壞剷除，台北市議員簡舒培表示，「殘存竹叢」被認定為應予保留的重要文化景觀元素，「蔣家第四代」蔣萬安才剛以台北市長身分為二二八事件道歉，卻讓具有文化景觀與轉型正義雙重意義的「殘存竹叢」被剷除，放任受難者史蹟被毀，根本是說一套做一套。

台北市文化局回應，經文資委員現場會勘了解竹叢破壞情況，即請殯葬處提出恢復方案送文化局審核，儘速恢復竹叢意象，並於明顯處設置告示牌、加強巡檢頻率，避免再生破壞情事。

議員質疑未設監視器

簡舒培指出，據白色恐怖政治受難者曾梅蘭口述，當初受難者墓區就是在這片「殘存竹叢」下方發現，「殘存竹叢」被認定為應予保留的重要文化景觀元素，但針對需保護的文資現場，北市府竟沒設置監視器，對事情一問三不知，更不用說要找到被誰破壞，怎麼對得起戒嚴時期的政治受難者與家屬。

議員許家蓓也表示，去年質詢時便已提醒，對於戒嚴時期政治受難者墓園的保存維護刻不容緩，結果不到一年就發生景觀遭破壞憾事，應加強對於該區過往歷史的解說及人權教育推廣。

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