交保證金、業績調高 台北花卉公司新制惹議

位於內湖的台北花市是全台最大花卉批發市場，台北花卉產銷公司7月1日起實施的新制引發承銷人反彈。圖為內湖花市切花區。（記者楊心慧攝）

2024/06/26 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕位於內湖的台北花市是全台最大的花卉批發市場，台北花卉產銷公司七月一日起要求盆花乙種承銷人需繳交廿萬元現金保證金、每年業績標準調高一萬元，否則將取消資格，無法進場交易，引起部分承銷人不滿，揚言將到其他地方批發抵制，但如此將增加成本，衝擊盆花市場價格。台北市花卉公司總經理張堂穆表示，業者的陳情會在七月十一日的常務董事會討論。

內湖花市花商不滿 揚言抵制

台北花卉公司今年四月十日公告，七月一日調整盆花乙種承銷人業績標準及保證金設定，業績標準逐年調高一萬元，最高調至八萬元，逐月審核；六月卅日前繳交承銷保證金現金廿萬元，逾期未繳交將取消承銷人資格；據了解，此項決議是上屆董事會拍板、本屆董事會執行。

請繼續往下閱讀...

盆花乙種承銷人 需繳20萬現金

不具名的承銷人批評此舉畫地自限，門檻高，大家寧可到其他地方批發，市府在董事會有官股，市場處列席卻無作為，新措施恐造成花農供貨、無承銷業者進場買花，沒人買的花再流入市場，導致供銷失衡、衝擊盆花價格。

業績標準調高1萬 最高調至8萬

前台北巿花綠小站花店協會理事長、名揚花苑負責人郭慧珊說，乙種承銷人在內湖花市沒有攤位、店設在其他地方，新措施針對盆花業者設限，每年調高業績讓業者備感壓力也不合理；另一名理事吳振益說，向來是現金交易、立刻結算，不會有欠款問題，突然要交廿萬現金，有被挪作他用的疑慮。

張堂穆回應有收到業者陳情，將在七月十一日常董會建議修正，包括現金交易不需保證金，押金維持本票、現金並行，逾期未繳無法入場交易，但不會直接取消承銷人資格。台北市政府市場處處長陳庭輝則說，提高業績是希望區隔小型業者，讓有規模的業者參與交易；保證金是董事會討論決議，藉此確認承銷人資格。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法