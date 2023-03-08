北市「都更5箭」 加速山坡危宅改建

北市都更新舊制對照表

2023/03/08 05:30

修法放寬山限區都更 縮短危老審查 老公寓電梯補助加碼至300萬

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市屋齡超過卅年的住宅佔比七十二％，加速都市更新迫在眉睫，市長蔣萬安繼上週公布調降公辦都更門檻、加速都更審議等政策後，昨再宣布，將放寬山坡地危險建物可更新、排除危老重建障礙、增設電梯補助金額提高至三百萬元，希望透過上述「都更五箭」加速北市都更及危老重建進程。

上週公布調降公辦都更門檻

台北市政府昨提出「都市設計審議一三○快速通關專案」，蔣萬安昨於記者會中表示，台北市屋齡超過卅年建築佔比七十二％，若發生大地震恐後果不堪設想，因此提出放寬法令、排除障礙、加碼補助等相關作為。

130處山坡危險建物 優先都更

蔣萬安指出，北市內湖、文山區許多山限區、山坡地住宅老舊，鋼筋明顯外露且多有長輩出入，居住環境惡劣，但過去只能透過危老重建途徑，須取得一○○％住戶同意才可都更，如今將修法鬆綁各項法令，未來只要山坡地經鑑定為危險建物，將由市府迅行劃定更新地區辦理都更，確保一百卅處山坡地危險建物住戶安全。

精省審查程序 30天快速通關

此外，台北市目前推動危老案件是六都之冠，未來市府將以放寬檢討、精省程序為原則，排除危老重建中耐震評估複審、檢討鄰地畸零地、檢討防空避難室、鄰地同意書等四項均免檢討，可直接送案審查，預估可縮短六個月前置期程。

老公寓裝電梯 補助一樓美化

而因應超高齡社會，老舊公寓加裝電梯需求大增，蔣萬安宣布將電梯補助金額從兩百五十萬提高至三百萬元、補助比例將從五十％升至六十％，且考量過去一、二樓住戶多無意願加裝電梯，此次也額外補助一樓空間美化費用，希望提高誘因，加速老舊公寓增設電梯，預計申請案量可從每年十五件提升至卅件。

至於是否因應都更政策而將北市都市更新處升格為局，蔣萬安指出，現行經過盤點，先透過相關審議程序、法規、門檻鬆綁降低，並排除相關障礙等進行，後續都更處是否升格還待內部研究討論。

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