台北加碼GO補助 議員︰被大飯店領走

2021/10/19 05:30

真正須協助的中小型旅宿未受惠 觀傳局長允諾改進並協助小業者

〔記者郭安家／台北報導〕因應後疫情，台北市政府推「台北加碼GO」，補助民眾每人每房1000元，振興北市觀光。但台北市議員王浩、侯漢廷昨皆於議會質詢指，北市664家旅宿業者中，僅357家領取補助回饋給消費者，且多為大飯店、酒店，真正須協助的中小型業者卻未受惠，甚至紛紛歇業。觀傳局長劉奕霆回應，大飯店優惠好所以領走補助，他允諾會改進並協助小業者。

664家業者 僅357家領取

王浩說，為降疫情對旅宿業者造成的衝擊，中央以地價稅及房屋稅額進行補貼，北市府推「台北加碼GO」補助，吸引遊客到台北觀光，然而市府花費1億400萬元， 卻因該補助是遊客自行申請、選擇旅館，造成業者能領到的補助金額差異極大，經統計多由大飯店領走，其中有20家飯店領取金額超過百萬，佔補助經費超過3成。

20家飯店佔補助經費逾3成

以領取金額排名，領最多的前5名依序為凱達大飯店489萬元、晶華酒店384萬元、台北寒舍喜來登大飯店298萬元、城市商旅昆明館209萬元、台北凱薩大飯店175萬元，皆為知名旅館。王浩說，獲補助業者，資本額1000萬元以上的有240家，比例近7成！其中資本額破1億元的業者有110家、佔30.8%，反觀資本額在100萬以下的業者僅24家、佔6.7%，小型旅館業者根本看得到拿不到。

遊客到訪台北 多選大飯店

王浩表示，遊客到訪台北多選擇入住大飯店，中小型業者無法與大飯店競爭，然而這些中小型業者，反而更須政府的關注；但2020年以來北市已有40家旅館暫停營業、另有35家旅館不敵疫情而歇業，其中甚至有營業近60年的老牌旅館熄燈。

40旅館暫停營業 35家歇業

他並指出，歇業旅館就有15家為資本額1000萬元以下的中小型旅宿業者，當中僅有2家領到「台北加碼GO」的補助，可見政策並未幫助到真正需要政府輔導和補助的業者，讓小型旅館紛紛歇業。

觀傳局回應，「台北加碼GO」基於振興觀光、旅宿業及公平原則，皆鼓勵北市旅宿業者參加，希望業者藉由補助活動，再依所營旅館本身之特色與客群規劃推出住房專案或促銷，以提升整體業績及住房率，後續會持續協助中小型旅館加入住宿券補助活動。

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