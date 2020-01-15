花價平穩 台北內湖花市108小時不打烊

今年花價平穩、產量充足，台北內湖花市已備戰春節檔期。（記者楊心慧攝）

2020-01-15 05:30:00

〔記者楊心慧、沈佩瑤／台北報導〕今年花價平穩、產量充足，台北內湖花市已備戰春節檔期，除本月廿日至除夕（廿四日）連續五天一○八小時不打烊以外，本月十七日至廿三日期間，於花市Ａ館設有農特產品年貨大街，只要到台北內湖花市即可一次購足春節花卉、農產品。

台北內湖花市昨舉辦記者會，邀請農糧署長胡忠一、台北市副市長黃珊珊、台北市場處長陳庭輝等人共同宣傳國產花卉及農產品。胡忠一表示，這次在台北內湖花市舉辦年貨大街，農產品皆為具「三章一Ｑ」履歷認證的有機優質蔬果。

台北花卉產銷公司表示，中南部花卉產地最近天氣穩定，預估今年年節前十日盆花供貨量可達廿四萬，年節前五天切花供貨量達一一○萬把，價格與去年差不多。

台北花市推薦年節居家裝飾切花，包含百合、菊花、銀柳都是新年應景花卉。「百合」濃郁又芳香，能使家中滿室生香；開運首選則會想到吉祥高貴的菊花，像是花型大方飽滿的大紅菊、金莎菊、國王菊、牡丹菊等；銀柳與台語發音「銀兩」諧音相似，有招財吉祥含意。

另外，工務局長林志峯建議，蘿蔔台語叫菜頭，正好有「彩頭」諧音，市場上常見顏色鮮豔的紅蘿蔔盆栽，寓意就是「好彩頭」，放在陽光充足處尤佳。

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