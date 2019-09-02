高蛋白飲食害洗腎、禿頭？ 營養師駁迷思

2019-09-02

〔記者蔡思培／台北報導〕台灣健身風氣盛行，很多人運動後會補充蛋白質，有民眾擔心高蛋白可能造成洗腎、禿頭等問題；營養師表示，只要腎臟功能正常，人體可以消耗所攝取的蛋白質，高蛋白會造成掉髮也只是迷思。

台北市立聯合醫院松德院區營養師周千欽表示，蛋白質是由胺基酸組合而成，大致上可分成完全蛋白質（通常在豆、魚、蛋、肉、奶類食物中）、部分完全蛋白質（在全穀雜糧類、米飯、麥片等食物中）與不完全蛋白質（如動物筋皮、蹄筋等食物）三種。完全蛋白質含有完整的必需胺基酸，可提供身體組織、肌肉細胞合成與生長所需，對於長肌肉較有幫助。

關於蛋白質傷腎說法，相關研究發現，身體健康者的腎臟能將兩倍的蛋白質代謝掉，但如果當事人腎臟本來就不好，過多蛋白質攝取確實可能造成負擔。

周千欽提醒，進行蛋白質飲食時也要多喝水，才能排除酸性物質；不過高蛋白飲食並非適合所有人，腎臟功能不好、糖尿病、慢性病患者就不適合，建議民眾進行高蛋白飲食前可先向專業醫師、營養師諮詢。

周千欽說，禿頭與遺傳、壓力較有關，掉髮與高蛋白並無直接關聯；研究發現，重訓者較易掉髮是因為運動時睪固酮提升，雖然國外有些高蛋白食品會加入「脫氫異雄固酮」（DHEA）成分，但目前台灣產品並沒有添加。

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