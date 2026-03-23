2026台北生技獎即起受理企業報名 總獎金600萬

「2026台北生技獎」即日起至6月2日受理全國生技企業及跨域生技發展之創新科技企業報名。（台北市產發局提供）

「2026台北生技獎」即日起至6月2日止，受理全國生技企業及跨域生技發展之創新科技企業報名，總獎金達600萬元。台北市產發局表示，為全國唯一由政府主辦、免報名費且總獎金最高之生技競賽，透過嚴謹審查機制發掘具創新量能與市場潛力的企業單位。

產發局表示，「台北生技獎」邁入第23屆，累計頒發逾300件績優標的，至今獎金達1.2億元。歷屆得獎企業除了仲恩生醫推進幹細胞新藥臨床二期並進軍日本外，安基生技推進罕見疾病新藥臨床也布局孤兒藥，同時，台康生技生物相似藥取得歐美法規進展等。

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「2026台北生技獎」持續鼓勵企業創新、跨域整合及國際市場布局，設置「創新技術獎」、「國際躍進獎」與「跨域卓越獎」等獎項，其中「創新技術獎」依產業領域分為「製藥組」、「醫療器材組」與「應用生技組」，讓各類生技產品與技術皆有獨特舞台。

產發局也為了加碼支持台北市生技企業，設立特別獎「台北生技之星」，從台北市參賽企業甄選發展績效優異且具特色者給予額外表彰。產業局指出，得獎企業除可獲得獎金，還有機會參加市府海外生技展會參展計畫，拓展國際市場版圖，締造資金與商機交流契機。

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