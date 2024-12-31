因應運動部成立調整機關總數 中央行政機關組織基準法三讀

立法院院會三讀通過「中央行政機關組織基準法」第29條、第33條條文修正草案，將行政院下設「部」從14個增至15個，為成立運動部解套，民進黨立委在議場慶祝成立運動部。（記者陳逸寬攝）

2024/12/31 15:43

〔記者謝君臨／台北報導〕為配合未來行政院將增設運動部，立法院院會今（31）日三讀通過「中央行政機關組織基準法修正案」，將現行部的總數從14個調整為15個，另將三級機關總數從70個調整到71個。至於運動部組織法及其下設全民運動署等1署3中心之相關組織法，日前均已完成初審，但因尚待協商，目前暫未完成三讀。

立院司法及法制委員會於11月14日初審通過「中央行政機關組織基準法修正草案」，配合行政院增設運動部，將現行第29條條文中部的總數，從14個調整為15個。不過，民眾黨團所提修法版本，要將三級機關總數從70個調整為75個，這部分無法達成共識，因此保留該條條文，送交朝野黨團協商。

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民眾黨團提案指出，依據今年8月12日公布的「新住民基本法」第4條條文規定，內政部應設置新住民事務專責中央三級行政機關，但現行「中央行政機關組織基準法」第33條規定，署、局的總數已達上限，為配合設立新住民事務專責中央三級行政機關，以及未來增設「體育發展部」後的需求，因此提出修法，將署、局的總數提升至75個為限。

今日院會審查時，國民黨團、民眾黨團共同提出「再修正動議」，將署、局的總數提升至71個為限。由於在場朝野立委均無異議，會議主席、立法院長韓國瑜宣布該條條文通過。

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