民進黨立委攻入議場 藍委鄭天財竟嗆：全部進去「我就把它燒掉」

國民黨陳玉珍一度想爬窗進入，被民進黨立委李坤城勸阻，繞到側門怒嗆。（記者陳志曲攝）

2024/12/19 23:01

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨明天將在立法院院會強行通過「選罷法」、「憲法訴訟法」及「財劃法」三大爭議法案。民進黨立委今晚攻入立法院議場，先行占領主席台。國民黨立委陳玉珍聞訊趕來，企圖爬窗進去不成，對著場外民進黨助理大嗆，「想要革命、就要犧牲生命」；國民黨立委鄭天財更對民進黨立委嗆聲，「你們全部進去啦，我就把它燒掉！」

民團今晚在立法院外舉辦「冬季青鳥在台北：討伐傅崐萁大遊行」，藝人楊烈現身參與遊行，上萬民眾手拿手燈，繞行立法院周邊濟南路、中山南路、忠孝東路一圈，高喊傅崐萁下台；民進黨立委晚間則發動突襲攻入議場，準備挑燈夜戰。

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民進黨立委王定宇在臉書發文說，為了不讓中國國民黨傅崐萁們把台灣香港化，民進黨團51席立委攻進議場，守護我們珍愛的台灣，保護台灣的民主，需要你的聲援和支援。

陳玉珍在議場外面一度想爬窗進入，被民進黨立委李坤城勸阻，她隨後繞到側門看見民進黨國會助理們坐在階梯上，開始大嗆「想要革命、就要犧牲生命」 、「怎麼不跟民進黨進去」、「民進黨有病，趕快去看醫生」；國民黨立委鄭天財也在門口大嗆，你們全部進去啦，你們全部進去，我就把它燒掉！」

民進黨立委陳瑩奮勇抱住國民黨陳玉珍阻擋她。（記者陳志曲攝）

國民黨立院黨團總召傅崐萁（中）也來到議場門口。（記者陳志曲攝）

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