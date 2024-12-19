再嗆青鳥！國民黨發言人︰自以為拿手燈就是追星 其實是蟾蜍

國民黨發言人楊智伃今天受訪酸拿手燈參加抗議活動民眾並非「追星人」而是「青鳥」，還嘲諷他們是「韓國蟾蜍」。（圖擷取自Threads，本報合成）

2024/12/19 21:27

相關新聞：青鳥將集結國民黨中央黨部究責濫權藍委 藍發言人竟稱「玩得開心」

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委謝龍介姪子、徐巧芯助理謝克洋昨（18）日接連辱罵參加「冬季青鳥在台北」追星族「瘋子」、「北七」，遭群眾炎上。國民黨發言人楊智伃今（19）日加碼酸說，拿手燈參加抗議活動民眾並非「追星人」而是「青鳥」，還嘲諷他們是「韓國蟾蜍」，邏輯不同讓追星族吐槽連連。

請繼續往下閱讀...

楊智伃今天與同仁受訪時說，「那一些挺戒嚴的追星人，他們都不是追星人，他們就是青鳥而已，他們就是青鳥拿著一個追星的小燈，然而上街就覺得自己是追星人，你們就是青鳥好不好，不要再給自己冠上其他什麼啊，啊青鳥青鳥在韓國等於什麼？等於蟾蜍！就是這樣。」

相關畫面曝光後，楊智伃言論引起大批追星族吐槽，「國民黨追星追的是中共的紅星吧」、「現在追星還要中國黨認證才是追星族喔，好偉大」、「沒人規定自我認同只能有一種，可以同時是青鳥、也是追星人，一點都不衝突。就像有些人可以同時是國民黨員、也是舔共狗一樣，有衝突嗎？」、「到底要自我安慰到什麼地步，不懂追星文化就算了，還一直亂下解釋，難怪國民黨的年輕人活的像老人」。

另有網友直嗆，「法院認證的造謠女」、「沒腦子真的是不要拿出來秀下限」、「有前科的人有嘴羞辱追星人欸」、「當初太陽花、野百合，國民黨也到處嘲笑年輕人」、「照國民黨邏輯，挺戒嚴就是挺國民黨，那國民黨在不開心什麼？」、「自己的黨就TM創下亞洲第2名戒嚴時間，結果現在在講什麼蟾蜍」、「是不是有規定一句話裡面要講一次青鳥？完全沒邏輯的重複耶？KPI？」

據了解，現年28歲、世新大學新聞系畢業的楊智伃，目前是國民黨團中「最年輕」與致力改善國民黨「中華民國美學」的成員，同時她也被國民黨視為「可以增添提名人選年輕化」、黨主席朱立倫「朱家軍」的一員。此外，不少網友網翻出楊智伃在今年1月中旬，因未查證就指控前農委會主委陳吉仲學術研究報告大幅抄襲，被台北地院任以「文字誹謗罪」，判處拘役50日。

現年28歲、世新大學新聞系畢業的楊智伃，目前是國民黨團中「最年輕」的成員。（圖擷取自zaizai_crystal IG，本報合成）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法