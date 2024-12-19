掐死馬國女大生兩度逃死 陳柏諺更一審再喊「很愛她」

陳柏諺（中）殺害馬來西亞女大生，一、二審判無期徒刑，高院更一審今天首度開庭，陳男當庭對蔡女示愛稱「很愛她」，請求法官給他自新機會。（資料照）

2024/12/19 17:20

〔記者楊國文／台北報導〕男子陳柏諺被控為討債掐死馬來西亞籍24歲蔡姓女大生，辯稱2人是「謀為同死」，他受蔡女之託殺害她。審理時，陳男改口認罪，稱為索討9萬9999元殺害蔡女，檢方求處死刑，士林地院、高等法院均判無期徒刑，最高法院撤銷發回。高院更一審今天首度開庭，陳男示愛稱「我很愛她」、「很想她」，請求法官給他自新機會；蔡女父母透過律師轉達，希望判陳男死刑，下次庭期定3月6日。

高院更一審今近中午提訊陳柏諺，召開準備庭，審判範圍是針對陳柏諺的量刑部分，陳男聲稱「我一時衝動犯錯了」、「對我的行為很懊悔」，還說「我很愛她」，擔心蔡女在另一個世界有沒有吃飽、穿暖，他向菩薩拜拜、請求，希望終有一天能得到蔡女父母的原諒。

請繼續往下閱讀...

陳柏諺請求法官給他自新的機會，希望能盡力賠償蔡女家人，雖然家人只能借他250萬元來賠償家屬，不足的部分，除了可以拿監所作業金賠償，等他出獄後工作賺錢，一定會補償蔡家。

馬國父母未來台出庭，另提起刑事附帶民事求償案，士林地院11月21日判決陳柏諺應賠償蔡女父母共638萬多元，律師轉達家屬主張不接受和陳男和解，請求法院判陳男極刑，即死刑。

更一審裁示準備程序庭結束，下次庭訊進入審理庭，定3月6日開庭；另外，陳柏諺羈押期將屆滿，明年1月14日將提訊召開羈押庭。

檢警調查，陳柏諺追蹤馬國女大生蔡女Instagram，密切聯繫，前年10月13日上午10點左右，陳男赴蔡女北市士林區租屋處，要求返還轉帳給她的9萬9999元遭拒，持玩偶抱枕悶住蔡女的眼睛，另一手掐住脖子，見她已無法言語仍不肯鬆手，最終導致蔡女死亡。

陳男返回新北鶯歌租屋處，傳訊息向父親表達尋短念頭，家人隨即找警方趕赴租屋處，見陳男躺在床上，身旁有藥物散落，員警詢問「發生什麼事？」陳男回「我殺人了」，全案曝光，士林地檢署偵結，依殺人罪起訴陳男。

士林地院審理時，陳男否認殺人犯行，辯稱是受託蔡女之託將她殺害，且兩人是「謀為同死」，請求免刑。

士院審理認為，蔡女對未來仍有規劃，也期待學習、接觸新事物，陳男辯詞違反常情，而且蔡女沒寫下任何遺書、自殺計畫等足以顯示有輕生念頭的跡證。另外，依兩人的IG對話記錄，可知陳男並不認同蔡女的金錢觀念，對蔡花錢方式頗感壓力，加上陳男到案後數度稱「為了取回9萬9999元被拒，才結束蔡女性命」，認定陳男是為錢結束蔡的性命。

士院認定蔡男並非真心悔悟，故即便符合自首要件也不予減刑，依殺人罪量處無期徒刑。

高院提訊在押的陳男審理時，他當庭大翻供，稱一審所謂「謀為同死」並非實情，是為了討回9萬9999元而殺害蔡女，而且是「故意殺人」，他突然哽咽、甚至痛哭失聲說，「我很後悔」，他應符合自首，請求減刑，請法官考量認罪的犯後態度及和蔡女父母和解意願，請求輕判有徒期刑15年，讓他能在父母有生之年能夠孝順他們，並請求法官居中調解。

不過，檢方指控陳柏諺一審否認殺人，惡性重大，上訴高院後，竟完全改口認罪，請求輕判，並無悔意，仍請求判死刑；蔡女父母的委任律師說，家屬沒有意願和解，建請高院判陳男死刑。高院今年6月仍判陳男無期徒刑，經最高法院撤銷發回更一審。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法