前駐巴西僑務秘書張希賢性騷部屬 監察院糾正僑委會

監察院（資料照）。（記者方瑋立攝）

2024/12/19 15:36

〔記者方瑋立／台北報導〕監察院今（19）公告針對駐巴西聖保羅辦事處僑務秘書張希賢性騷擾下屬一案，僑委會獲悉後未能依法採取有效糾正及補救措施，後續又對申訴被害人接連給予不利處分，衍生違反禁止申訴報復規定疑慮，予以糾正。

張希賢任職於駐聖保羅辦事處任一等僑務秘書期間，對受其監督指揮的被害人（下匿稱乙女）有過度追求等性騷擾行為，經乙女2023年6月14日向僑委會委員長徐佳青揭發；但乙女認為未獲妥適處理，經立法委員2023年10月2日召開記者會，引發社會關注，監察院經調查後，已於17日公告通過彈劾張希賢。

請繼續往下閱讀...

監察院公告，監察院外交及國防委員會今審議通過監委王美玉、紀惠容、王幼玲提出的調查報告，除糾正僑委會外，並請該會議處性平業務相關人員及要求外交部確實檢討改進。

糾正案文指出，張希賢身為聖保羅僑教中心主任，竟利用公務上機會與權勢，對乙女有過度追求等性騷擾行為，經乙女揭發後，該會卻未依「性工法」啟動調查程序，也未採取有效的糾正與補救措施，並對乙女提供諮商輔導，僅由徐佳青口頭責令雙方保持特定距離並調整業務互動方式，無法避免損害繼續擴大。

案文續指，乙女針對張希賢仍持續刻意製造敵意環境等，於2023年7至9月不斷追問及求助，但該會仍然未能採取適當的解決措施，張希賢直到2023年10月30日才離任返台，使得乙女陷於有敵意、不友善之虞的工作環境達4個多月，顯然僑委會違反性工法所課予的防治義務，確有違失。

案文強調，「性工法」是以申訴為基礎的法制，因此第36條明文禁止申訴報復，而本案乙女陳情並經立法委員於2023年10月2日召開記者會揭露本件性騷擾案，接著於10月12日提出申訴後，僑委會旋即於同年10月19日發布派令，將乙女調回會（因為職等一樣）、112年度年終考績考列為丙等，並於今年追查有關乙女112年曠職及與中資機關駐外人員聯繫往來等情事，認定屬實而對乙女各記一大過。

監委認為，乙女提出申訴與僑委會不利處分間，具有時間密接性，且經查發現，乙女不需打卡，請長假也需經館長簽名核准，事後卻被追溯認定為曠職，可見針對乙女請假異常或疏誤，該處處長及僑委會都沒有即時審核及提醒。至於駐外人員與中資人員聯繫往來依「外交領事人員獎懲標準表」記一大過，應以違反外交事務遵循事項或公務紀律等行為，致嚴重損害國家利益，情節重大。僑委會以乙女與1位女性中資人員接觸6次，就給予一大過處分，是否符合比例原則，顯有疑慮。

監委說明，僑委會給予乙女之不利處分，有不符行政程序法比例原則之疑慮，也未針對乙女有利部分加以考量，與行政程序法的平等原則、誠信原則及有利不利應一律注意原則相違，衍生出乙女認為提出申訴致遭不利處分的疑慮，確實有違失。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法