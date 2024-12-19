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    警官涉洩漏賴清德不公開行程被收押 保六總隊：停職嚴查

    保六總隊第一警官大隊曹姓警務員，自今年5月借調國安局特勤中心後，近來被檢調發現，他涉嫌將總統賴清德（見圖）的不公開行程、維安資訊，洩漏給民間友人。（資料照）

    保六總隊第一警官大隊曹姓警務員，自今年5月借調國安局特勤中心後，近來被檢調發現，他涉嫌將總統賴清德（見圖）的不公開行程、維安資訊，洩漏給民間友人。（資料照）

    2024/12/19 11:00

    〔記者王冠仁／台北報導〕保六總隊第一警官大隊曹姓警務員，自今年5月借調國安局特勤中心後，近來被檢調發現，他涉嫌將總統賴清德的不公開行程、維安資訊，洩漏給民間友人。曹員在本月8日遭特勤中心解編、歸建保六總隊，並於9日依洩密、違反國家機密保護法送辦並聲押獲准；保六總隊今天召開記者會說明，強調隨即對曹員處以停職處分，也會嚴加調查、絕不護短。

    保六總隊指出，這名兩線二星曹姓警務員是警察大學正期生，畢業後到保六總隊服務至今約6年；他在今年5月20日被借調前往國安局特勤中心，負責總統賴清德的維安勤務。

    據了解，檢調近來偵辦另起案件時，在其中一名涉案人的手機中赫然發現有賴清德的相關行程，其中還有不公開行程、接見人士名單、維安警力部署、車隊移動路線等。檢調進一步抽絲剝繭，發現洩漏資訊來自保六總隊曹姓警官。

    保六總隊說，特勤中心在本月8日將曹解編歸建保六總隊，隔天他就被移送檢方，隨即也被檢方聲押獲准。

    保六總隊強調，曹員被聲押後，警方隨即依警察人員人事條例，將他停職處分。後續也將秉持勿枉勿縱、依法究辦的態度，配合檢調、徹查到底、決不寬貸。

    保六總隊。（資料照）

    保六總隊。（資料照）

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