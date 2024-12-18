訪中會見國台辦主任宋濤 馬英九喊高度認同習近平「這句話」

前總統馬英九今晚與中國國台辦主任宋濤會面。（馬英九基金會提供）

2024/12/18 19:30

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九第3次率團訪問中國，今晚與中國國台辦主任宋濤會面，他致詞說，台灣民心渴望兩岸交流，這才是真正的台灣主流民意，而且「兩岸中國人」有智慧在共同血緣、文化、歷史、情感以及共同的政治基礎下，和平解決爭端，共同堅持「九二共識」、反對台獨，求同存異，擱置爭議，共創雙贏。

馬英九首先感謝宋濤，並請宋濤代向中共總書記習近平表達他最誠摯的謝意與問候。

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馬英九指出，今年4月10日他帶著台灣青年學子在北京與習近平會面，「習先生」對待台灣同學非常謙和，認真傾聽意見，格外令他感動，他也高度認同習近平說的「青年是國家的希望、民族的未來。兩岸青年好，兩岸未來才會好」，這正是他推動兩岸青年互訪，雙向奔赴交流的核心理念與價值。

馬英九說，兩個禮拜前馬英九基金會第2度邀請中生團訪台，40名師生所到之處，民眾萬人空巷，夾道歡迎，顯示出台灣民眾對這群來自中國高校師生的熱烈歡迎，同時也顯示出台灣民心渴望兩岸交流，這才是真正的台灣主流民意，他希望兩岸青年在沒有誤解，沒有人為干擾的情況下，自然、深入的認識彼此，讓兩岸年輕人自然地水乳交融，打成一片，因為他們都是中華民族的未來。

馬英九還說，雖然因為這次中生團過於成功，引發民進黨發動強力的攻擊，但台灣絕大多數民眾仍然高度肯定與歡迎中國同學的到訪，這是真正的民心所向，有台灣民眾看到中國同學打棒球，看到兩岸年輕人打乒乓球，都深刻感受到兩岸的年輕人「應該要打球，不要打仗！」

馬英九說，過去幾年，不僅兩岸關係遭遇許多挑戰，國際關係更是急遽變化，從俄烏戰爭到中東地區的以哈戰爭，許多家園遭到砲火摧殘，必須忍受與親人分離的痛苦，更加深許多台灣民眾感受到，「絕對不能打仗！」他堅信「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」，尤其台灣與中國在過去幾十年發展中，各自達成許多成就，兩岸的中國人，要比其他國家更有智慧，在共同的血緣、文化、歷史、情感，以及共同的政治基礎下，讓兩岸透過和平的方式解決爭端。

馬英九說，海峽兩岸在1992年達成「各自以口頭方式表述『海峽兩岸均堅持一個中國原則』」的共識，這就是大家都熟知的「九二共識」，以及反對「台獨」的共同政治基礎，兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫，這些都是兩岸得以攜手向前行的重要關鍵要素，無論外在環境與形勢如何變化，絕對不會改變。

馬英九率「大九學堂」學員訪中，出發前在桃園機場受訪。（記者姚介修攝）

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