陸委會拒絕上海台辦主任來台 梁文傑： 說我是戰狼「我不認同」

陸委會發言人梁文傑說，國人去上海受到盤查或人身自由受限，中方都沒有通報我們，當然要找上海方溝通，既然對方不願意溝通，這樣的交流沒有意義。（記者陳鈺馥攝）

2024/12/18 18:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣3名一貫道道親在中國遭廣東公安逮捕，海基會祕書長羅文嘉日前喊話台北市長蔣萬安，盼藉雙城論壇向中方反應，遭台北市政府拒絕，上海台辦更拒絕與海基會、陸委會接觸。陸委會發言人梁文傑今天說，國人去上海受到盤查或人身自由受限，中方都沒有通報我們，當然要找上海方溝通，既然對方不願意溝通，這樣的交流是沒有意義。

陸委會日前未核准上海台辦主任金梅來台參加雙城論壇，梁文傑指出，這一次對於上海台辦主任有些限制，主要是因為台灣人在上海特別多，發生問題、碰到問題也特別多。

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梁文傑說明，這兩年來，中共通過國安法、反間諜法、懲獨22條等，國人去上海受到盤查或人身自由受到限制，中方都沒有通報我們，當然要找上海方溝通，既然對方不願意溝通，這樣的交流是沒有意義。

梁文傑提及，富察案和一貫道被捕只是這兩年來的一小部分，上海台辦主任並不只是一個地方官員，在整個中共涉台系統中，還算是一個重要官員。

關於有媒體關切，陸委會及海基會發言風格像「戰狼」一樣，梁文傑反駁說，「說我是戰狼，這個我不認同」！做發言人就是做發言人工作，對我方來說，一貫道道親被捕，這個就是要講的東西，如果要偷偷含淚接受，這是我們做不到的事。

他強調，中國日前出動大批軍艦在台海周邊，雖然沒有宣布演習，但是站在政府立場，有事情發生就是要講，這是基本立場。

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