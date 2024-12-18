「班班喝鮮奶」藍委主張老師也要納入 陳駿季允諾會考量

藍委呂玉玲、謝衣鳯主張師師有奶喝。（記者楊媛婷攝）

2024/12/18 12:45

〔記者楊媛婷／台北報導〕為讓學童補鈣，農業部與教育部自這學期起推動生生有牛奶政策，提供國產乳品予公立國小和附設幼兒園學童，但因大部分學校選擇保久乳，且產能不足，下學期起擬從2瓶降為1瓶，國民黨立委呂玉玲、謝衣鳯提案應該要讓老師也有牛奶喝，農業部長陳駿季表示會再考量。

立院經濟委員會今審查農業部所屬非營利部分基金與農退基金預算，呂玉玲於審查預算時主張，學童乳政策應該要包含提供給學校的教職員，還說不能只給學生喝，老師卻沒得說，說這樣會有點不好的感覺；謝衣鳯則說台灣已經高齡化，長者缺鈣補便，因此也應該要讓校園的教職員喝牛奶補鈣。

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依教育部統計，僅計國小教師員額就超過10萬人，尚未計入職員與附設幼兒園職員工，對於呂、謝藍委的主張，外界則擔憂，現在已經因為保久乳產能不足，讓學童每週飲用的乳品減量，若又增供教職員，外界也擔憂是否可能會影響學童供應量。

呂玉玲則說，若農業部能夠確保鮮乳調度，她也會建議桃園市政府優先試辦。

陳駿季則表示，對於是否讓老師有國產乳品飲用會再考量，至於長者補鈣的部分，農業部已透過綠色照護計畫，供應乳品給農漁村的長輩飲用。

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