雙城論壇籲中方釋放一貫道信徒？ 蔣萬安：循適當管道協助

台北上海雙城論壇今天（17日）上午9點登場，台北市長蔣萬安在與上海市府副市長華源在見證雙方簽署合作備忘錄後握手致意。 （記者劉信德攝）

2024/12/17 14:51

〔記者何玉華／台北報導〕海基會秘書長羅文嘉日前呼籲台北市長蔣萬安，藉由雙城論壇的機會向中方提出釋放3名被捕的一貫道信徒，蔣萬安今（17）天在主論壇後受訪表示，中央和地方的權責分工非常清楚，中央若遇到困難或做不到，基於人道的立場，他一定會循適當的管道協助。

蔣萬安今天在見證雙方簽署合作備忘錄後致詞說，希望兩岸多一點對話，少一點對峙；多一點和平的橄欖枝，少一點衝突的酸葡萄；多一點漁船燈火點綴夕陽，少一點船艦飛機的喧囂；被問到是否希望共機共艦，不要再來繞台？

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蔣萬安表示，希望能夠持續地溝通跟交流，有更多和平的橄欖枝，而不要有衝突的酸葡萄，希望持續釋出善意，能夠溝通交流來取代對抗，因此他一直強調，越緊張、越困難的時刻，越需要交流，交流比不交流好，增加了解比增加誤解好。

而對於雙城論壇登場前夕，羅文嘉指3名一貫道信徒在中國被捕，呼籲蔣萬安藉雙城論壇要求中方放人一事，當時台北市政府發言人殷瑋曾回說，「難道北市府是已經接管海基會？」並指海基會做不到的，蔣萬安會循適當管道，全力來協助。

蔣萬安今天對此表示，中央和地方權責分工非常清楚；中央如果遇到困難或做不到的，基於人道的立場以及維護，確保市民或任何一位國人的基本權益或是安全，他都非常願意幫忙。他一定會循適當的管道，盡全力來協助。

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