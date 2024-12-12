海洋大學馬籍男大生K歌無辜遭刺死 兇手二審重判11年

陳志鴻一審判處11年徒刑；二審高等法院今日駁回上訴，仍判11年徒刑。得上訴。（資料照）

2024/12/12 10:54

〔記者張文川／台北報導〕國立海洋大學馬來西亞籍陳姓男學生，去年11月在基隆市與友人K歌，對面包廂的2人走錯至他們包廂，雖未起衝突，但後來雙方人馬在街頭巧遇，卻引發口角，對方人馬的男子陳志鴻竟掏出折疊刀，一刀刺中陳姓留學生的大腿內側，急救3天後終告不治；基隆地院法官審酌陳志鴻與男大生素不相識，無深仇大恨，僅因雙方同行友人輕微口角，竟恣意持刀刺死男大生，今年8月依傷害致人於死罪，將陳志鴻判處11年徒刑；二審高等法院今日駁回上訴，仍判11年徒刑。得上訴。

判決指出，23歲馬籍陳生就讀海大海洋環境資訊系3年級，去年11月14日晚上與同學到基隆市一家KTV飲酒唱歌；陳志鴻與張姓、許姓等10名友人則在另一間包廂飲酒歡唱，張、許酒後在走道上互推，不慎撞進陳姓男大生的包廂內，張、許2人不斷道歉，並未發生衝突。

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但隔天凌晨4時許，雙方人馬結帳離去後，陳姓男大生與顏姓友人走到愛三騎樓時，巧遇陳志鴻與林姓友人在等紅綠燈，雙方再度為了稍早誤闖包廂事件發生口角。陳志鴻突然掏出折疊刀，朝陳男右大腿內側猛刺1刀，傷及股動脈，顏男左大腿外側也遭刺傷1刀。

陳男送醫急救3天後，因右股動脈橫斷、大量出血，低血容性休克，致多重器官衰竭死亡。基隆地檢署今年3月將陳志鴻依傷害致死罪嫌起訴。

基院一審審理時，陳姓男大生的姐姐透過視訊數度哽咽說，弟弟來台灣讀書，父親很開心弟弟是家中唯一出國讀書的小孩，想說等他畢業回來，會有一片大好前途，沒想到父、弟接連離世，父親於2年前疫情期間去世，弟弟還沒畢業就遭殺害，媽媽在一年內失去了丈夫和小兒子，對媽媽是沉重的打擊。

基隆地院認為，陳志鴻素行不佳，不僅隨身攜帶刀械，遇事不思控制自己脾氣，進而暴戾持刀傷害致死及傷害另一人，犯罪情節惡劣且重大，依傷害致人於死罪，判處11年徒刑。

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