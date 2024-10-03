疏運國內線搭機乘客 民航局協調10/4加開班機

國內線航班已連續取消兩天以上，民航局預期明天航班恢復後，各機場將湧入大批旅客，已協調航空公司加開班機，也將請軍機視狀況支援疏運。（資料照）

2024/10/03 20:03

〔記者吳亮儀／台北報導〕山陀兒颱風預計明天（4日）減弱為熱帶性低氣壓，交通部民航局今晚指出，依據各航空公司規劃，國內線明天取消90架次，各航線中午前後陸續恢復營運。為協助疏運旅客，民航局協調航空公司增加運能，也將請軍方支援視狀況啟動軍機疏運。

民航局指出，明天立榮航空本島出發航班除了馬祖航線下午1點前取消，其餘本島出發航班中午12點前都取消，全日共取消51架次。部分航班則因調度因素，調整到離站時間。

華信航空明天共取消37架次，包括往返南竿的AE7901/7902、往返台東的AE391/392取消，其他航班，松山出發航班在11點30分前、澎湖出發航班在中午12點前、金門出發航班在中午12點10芬前、台中與高雄出發航班在下午1點前取消，各航線也都在中午前後陸續恢復營運。

德安航空除了取消高雄往返七美的DA7001/02航班，其他航班原則上正常營運，但基於安全考量，採逐班依天氣保守放行。

國內線航班已連續取消兩天以上，民航局預期明天航班恢復後，各機場將湧入大批旅客，民航局已協調航空公司擴大運能，目前立榮航空已確定加開北金B7-9381/9382、北花B7-9187/9188加班機，後續民航局仍會繼續協調航空公司加開班機或放大機型。

民航局也已聯繫軍方，希望軍機能協助疏運，不過軍機適航要求較高，明天民航局將在天候等狀況允許下啟動軍機疏運。

航空公司仍會依天候調整航班，民航局已要求航空公司需於官網公布即時航班訊息並通知旅客，也請旅客出發前務必留意氣象資訊，先向航空公司確認航班動態，以利行程規劃。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法