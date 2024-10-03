新北車主暫停紅黃線和校園 10/4 清晨7時前須移走

新北市長侯友宜今晚主持新北市災害應變中心第七次工作會報，左一為交通局長鍾鳴時、右二（面對鏡頭者）為水利局長宋德仁。（記者董冠怡攝）

2024/10/03 19:48

〔記者董冠怡／新北報導〕颱風山陀兒已從高雄小港登陸，以時速4公里緩慢向北移動，強度持續減弱，週五傍晚可能減弱為熱帶性低氣壓，新北市納入海陸警機率不高。市長侯友宜今天晚間主持新北市災害應變中心第七次工作會報，他說，根據最新預報資料顯示，上游水庫洩洪機率低、各主要河川水位已低於警戒值，明天清晨5點開放全市橫移門和越堤道，愛車暫停在紅黃線及校園的車主，須於7點前駛離。

天氣風險公司表示，山陀兒目前位於高雄陸地，預測颱風持續減弱且暴風圈縮小，降為熱帶性低氣壓後，各地颱風警報解除，明年白天風雨明顯緩和。不過，受到東北季風和颱風外圍環流水氣影響，今晚至明晨北海岸及東北角仍有較多降雨，約50至150毫米。

天氣風險公司指出，風雨預估從9月30日至10月4日，總累積雨量500至800毫米，因東北角強降雨故上修。今晚市區平均風4至6級、陣風7級；郊區平均風5至7級、陣風8至9級。明天市區平均風2至4級、陣風5至6級；郊區平均風3至5級、陣風6至8級。

台大天災中心說明，風浪、暴潮預測顯示，週四至週六下午2點，波高仍可達5公尺，龍洞已有4公尺長浪發生，台北港3.6公尺、富貴角4.7公尺，今晚10點至11點最高暴潮位估1.4至1.6公尺；石門、翡翠水庫持續性放水機率高。

台大天災中心提及，員山子分洪今早10點達分洪標準，直至下午持續分洪流量；河川水位目前正常，今、明兩天淹水警戒區如淡水、汐止、瑞芳、三芝、石門、雙溪、金山及萬里8區，須留意沿海低窪、易淹水。

侯友宜表示，北海岸和東北角今天風雨依然很大，瑞芳24小時累積雨量已達797毫米超大豪雨等級、萬里區也有355毫米，農業部也對兩區21條土石流潛勢溪流發布紅色警戒，但市府有先預防性疏散，合計撤離753人，249人安置、504人依親。

侯友宜指出，東北角和雙溪、瑞芳、汐止、萬里、坪林、新店、烏來、三峽山區，務必留意坡地土石坍方危害。另，截至傍晚六點，全市受理169件通報，11件持續處理中；通報內容以路樹傾倒65件占比最高，行政區以淡水33件最多，瑞芳、板橋和新店各約20件次之；持續嚴密監控水情，動態調整交通措施。

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