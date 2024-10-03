為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

新北車主暫停紅黃線和校園 10/4 清晨7時前須移走

新北市長侯友宜今晚主持新北市災害應變中心第七次工作會報，左一為交通局長鍾鳴時、右二（面對鏡頭者）為水利局長宋德仁。（記者董冠怡攝）

新北市長侯友宜今晚主持新北市災害應變中心第七次工作會報，左一為交通局長鍾鳴時、右二（面對鏡頭者）為水利局長宋德仁。（記者董冠怡攝）

2024/10/03 19:48

〔記者董冠怡／新北報導〕颱風山陀兒已從高雄小港登陸，以時速4公里緩慢向北移動，強度持續減弱，週五傍晚可能減弱為熱帶性低氣壓，新北市納入海陸警機率不高。市長侯友宜今天晚間主持新北市災害應變中心第七次工作會報，他說，根據最新預報資料顯示，上游水庫洩洪機率低、各主要河川水位已低於警戒值，明天清晨5點開放全市橫移門和越堤道，愛車暫停在紅黃線及校園的車主，須於7點前駛離。

天氣風險公司表示，山陀兒目前位於高雄陸地，預測颱風持續減弱且暴風圈縮小，降為熱帶性低氣壓後，各地颱風警報解除，明年白天風雨明顯緩和。不過，受到東北季風和颱風外圍環流水氣影響，今晚至明晨北海岸及東北角仍有較多降雨，約50至150毫米。

天氣風險公司指出，風雨預估從9月30日至10月4日，總累積雨量500至800毫米，因東北角強降雨故上修。今晚市區平均風4至6級、陣風7級；郊區平均風5至7級、陣風8至9級。明天市區平均風2至4級、陣風5至6級；郊區平均風3至5級、陣風6至8級。

台大天災中心說明，風浪、暴潮預測顯示，週四至週六下午2點，波高仍可達5公尺，龍洞已有4公尺長浪發生，台北港3.6公尺、富貴角4.7公尺，今晚10點至11點最高暴潮位估1.4至1.6公尺；石門、翡翠水庫持續性放水機率高。

台大天災中心提及，員山子分洪今早10點達分洪標準，直至下午持續分洪流量；河川水位目前正常，今、明兩天淹水警戒區如淡水、汐止、瑞芳、三芝、石門、雙溪、金山及萬里8區，須留意沿海低窪、易淹水。

侯友宜表示，北海岸和東北角今天風雨依然很大，瑞芳24小時累積雨量已達797毫米超大豪雨等級、萬里區也有355毫米，農業部也對兩區21條土石流潛勢溪流發布紅色警戒，但市府有先預防性疏散，合計撤離753人，249人安置、504人依親。

侯友宜指出，東北角和雙溪、瑞芳、汐止、萬里、坪林、新店、烏來、三峽山區，務必留意坡地土石坍方危害。另，截至傍晚六點，全市受理169件通報，11件持續處理中；通報內容以路樹傾倒65件占比最高，行政區以淡水33件最多，瑞芳、板橋和新店各約20件次之；持續嚴密監控水情，動態調整交通措施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
山陀兒颱風登陸 全台11校爆災情 新北、高雄最慘
2024/10/03 16:28

山陀兒颱風登陸 全台11校爆災情 新北、高雄最慘
山陀兒強風暴雨 桃園觀音電桿爆出陣陣火花超嚇人
2024/10/03 19:09

山陀兒強風暴雨 桃園觀音電桿爆出陣陣火花超嚇人
彰市颱風天停收垃圾 清潔隊員「站崗」緊盯果真抓到亂丟垃圾
2024/10/03 19:41

彰市颱風天停收垃圾 清潔隊員「站崗」緊盯果真抓到亂丟垃圾
屏東東港安泰醫院火災釀9死 專家分析2大搶救困難點
2024/10/03 19:19

屏東東港安泰醫院火災釀9死 專家分析2大搶救困難點
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播