京華城案收賄路線圖現形 林延鳳：恐流入民眾黨庫

台北市議員林延鳳29日表示，柯文哲與沈慶京的重要心腹雙雙被押，朱亞虎坦承行賄，代表京華城案的金流破口已現形，收賄路線圖漸漸明朗。（林延鳳辦公室提供）

2024/09/29 15:44

〔記者林承鴻／台北報導〕民眾黨主席、前台北市長柯文哲的大帳房李文宗、威京集團鼎越開發公司前董事長朱亞虎，涉京華城弊案昨（28）日深夜遭地院裁定收押禁見。台北市議員林延鳳今天表示，柯文哲與沈慶京的重要心腹雙雙被押，朱亞虎坦承行賄，代表京華城案的金流破口已現形，收賄路線圖漸漸明朗。而京華城相關人被發現曾捐款給民眾黨，時間點與「應曉薇便當會」等關鍵時間點相近，受賄的「對價性關係」也令人質疑。

林延鳳表示，不論是任職市府或總統候選人競辦，李文宗都作為柯陣營與財團的重要窗口，如今疑涉「收賄」與「背信」遭收押，代表李不僅曾涉及京華城案金流，檢方更恐已明確掌握木可、競辦金流與該案行賄流向之關聯，且獲北院羈押庭認可。林延鳳指出，朱亞虎已認罪，李文宗若撐不住向檢方據實以告，就代表柯文哲、沈慶京幾乎不可能以不起訴之身離開土城看守所。

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網紅四叉貓發現28日北檢約談相關人中，7位威京集團相關被告與曾任柯隨扈之證人陳文鐘，都各捐獻民眾黨30萬元，且除陳文鐘捐款時間點是在2019年之外，其他7位的捐款時間點都在2020年3月24或25日。林延鳳指出，台北市議員應曉薇與柯文哲關鍵便當會在當年3月10日，柯收到京華城陳情後交辦都發局則在3月17日，時間關聯性非常緊密，京華城案金流恐也因而流入柯實質掌握下的民眾黨庫。

林延鳳質疑，甚至陳文鐘在2019年30萬元的捐款，是否作為京華城亦或是其他企業財團的「人頭」、「白手套」，間接作為隔年不分區立委競選經費，也都有待檢調釐清，若陳文鐘無法自清，也可能進一步由證人轉被告。

林延鳳表示，過去外界關注焦點都放在「假帳門」發生之競辦或木可，但如今被發現「黨庫也有收」，民眾黨高層幹部應該交代清楚，且民眾黨現任黨公職人員也要對外說明，究竟當年大家知不知道這筆錢可能是源自於圖利京華城的「不義之財」？

且若被證明與圖利有對價關係之「不法金流」，要如何處置？是否要向社會道歉？林延鳳認為這是比其過去盲挺柯文哲、唬弄小草與社會更重要的事，若無法有令大眾信服的處置，她斷言民眾黨將成為柯文哲政治生命墳墓的陪葬品。

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