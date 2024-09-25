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    都計專業 台北市副秘書長張溫德升任第3副市長

    台北市政府今（25）日公布第3名副市長，由副秘書長張溫德升任。（台北市政府提供）

    台北市政府今（25）日公布第3名副市長，由副秘書長張溫德升任。（台北市政府提供）

    2024/09/25 09:47

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市人口數逾251萬，符合增設第3名副市長標準，人選備受矚目，台北市政府今（25）日公布第3位副市長，由副秘書長張溫德升任，原副秘書長一職由研究發展與考核委員會主任委員俞振華出任，研考會主委一職由副主委周德威代理，即日起生效。

    張溫德是成功大學都市計劃研究所碩士，在擔任台北市政府副秘書長前，歷任內政部參事、國家住宅及都市更新中心執行長、新北市政府都市更新處處長、新北市政府城鄉發展局副局長、台北市都市更新處總工程司，深具都市計畫專業、公務經歷完整，並兼備中央與地方、台北與新北的治理經驗，實務練歷完整。

    市府指出，張溫德在副秘書長任內，協助提出並規劃降溫城市、綠運城市、韌性城市、淨零生活等四帖政策，形成淨零碳排總體政策論述；在市政創新方面，協助市府率全國之先發布人工智慧指引、建構本市「用AI驅動台北」的政策方針及行動綱領；也督導交通安全年相關行人友善作為，並協助推動全國首創「我的減碳存摺」北北基桃全民運動；督導災害防救辦公室並建立市府異常事件橫向聯繫複式通報機制，並擔任歷次重要活動督導指揮官，包含2023跨年晚會、2023台灣燈會在台北、2023大稻埕夏日節首場活動、2024年國慶晚會安全維護計畫等。

    李四川、林奕華、張溫德專長對應願景

    市府表示，張溫德就任副市長，三位副市長的專長將對應「安全之都、運動之都、未來之都」三願景，李四川督導推動安全之都所包含各項韌性災防等工程領域，林奕華督導運動之都與活力之都，迎辦2025雙北世壯運、各項北市活動盛典以及城市軟體實力，張溫德則協助打造「未來之都」的市政規劃責任，包含建構「創業家友善城市」與「人工智慧驅動的智慧城市」等目標。

    接任副秘書長的俞振華是美國哥倫比亞大學政治學博士，曾任國立政治大學選舉研究中心研究員暨政治學系教授、台中市政府研究發展考核委員會委員、桃園市政府研究發展考核委員會委員、美國史汀生中心訪問學者、美國史丹佛大學民主發展與法治中心研究員暨計畫執行秘書。

    台北市研究發展與考核委員會主任委員俞振華出任副秘書長。（台北市政府提供）

    台北市研究發展與考核委員會主任委員俞振華出任副秘書長。（台北市政府提供）

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