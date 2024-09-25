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追查幕後影武者！涉威震集團吳明達槍擊案 北市刑大逮郝姓角頭

「威震集團」前董事長吳明達。（資料照）

「威震集團」前董事長吳明達。（資料照）

2024/09/25 10:08

首次上稿 09-24 22:45
更新時間 09-25 10:08

〔記者劉慶侯／台北報導〕被認定為黑道組織的「威震集團」前董事長吳明達，7月間遭槍手彭郁翰伏擊案；台北市刑警大隊追查幕後教唆者，昨天搜索並逮獲郝姓角頭大哥及關係人共10人。警方初步清查應為與松山區某大型三溫暖糾紛有關，但郝等人都否認。警方連夜偵訊後，有宋男等5人獲得交保，主嫌郝姓大哥等人今被依組織犯罪等罪嫌移送士林地檢署。

警方表示，出身屏東六塊厝眷村的53歲郝姓黑道分子，原為投身在四海幫，北上後廁身在當時的副幫主「純偉」旗下。後因利益糾紛脫離四海幫，改投入天道盟下，但他又未隸屬於任何堂會，自行帶領自己在屏東地區吸納的分子打天下。

警方調查，郝姓大哥在台北打拚，曾擔任新加坡國際大舞廳董事長。但2018年被手下小弟指控犯下3400萬元搶案，幾經曲折，最終獲最高法院駁回檢方上訴，確定無罪。

警方表示，位在北市重慶北路的天龍三溫暖，是「威震集團」旗下重要據點之一，吳明達經常出入其間。

彭姓槍手則是7月10日下午5時30分，假裝在泊車櫃台附近等人，待吳明達步出等待上車時，對吳及其小弟背後開4槍。吳在其他小弟協助下，自行搭車前往就醫。彭男犯後直接帶槍前往附近寧夏路派出所投案。

由於槍手教訓意味濃厚，警方研判幕後教唆者對吳明達並非有深仇大恨，而是想藉機恫嚇對方，與吳明達先前涉入與艋舺青山宮的槍擊案多有不同，於是開始全面清查。

警方調查，郝與在北市松山區經營大型三溫暖的楊姓金主有3000萬元糾紛，自此，對方即遭不明身分的小弟藉故滋擾。期間，吳明達自認為有資格可以居中攬事，結果不久後吳明達即遭人槍擊教訓。

警方事後蒐證，彭姓槍手拒不供出幕後影武者，堅稱是圍事糾紛，但警方仍鎖定郝男涉嫌重大，於是在昨日前往屏果地區將郝男及其他9名關係人一併逮捕到案，並查扣對方的手機以便溯源追查。

警方初步訊問中，郝男等人均眾口一致否認涉嫌，也供說不認識槍手，而9名涉案關係人也都否認是郝男的手下或親信，完全撇清。

其中宋男、柯男等涉案關係人，檢方複訊後認為涉案情節並不明確，昨日晚間諭知宋男等5人5萬至6萬元交保，至於主嫌郝姓大哥等人由北市刑大留置在拘留室，今日偵訊訊後再依組織犯罪等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

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