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首頁　>　社會

吳明達遭槍擊 槍手開完槍投案車交8月孕妻開走

彭犯案後立即開車到警所投案，並把車子交給懷孕8月的孕妻及蔡姓友人開走。 （記者鄭景議翻攝）

彭犯案後立即開車到警所投案，並把車子交給懷孕8月的孕妻及蔡姓友人開走。 （記者鄭景議翻攝）

2024/07/11 12:08

〔記者鄭景議／台北報導〕33歲男子彭郁翰昨埋伏在台北市天龍三溫暖外，見「威震集團」前董事長吳明達出現，朝他與囊姓小弟連開四槍，吳男2人手腳中彈；彭犯案後立即開車到警所投案，並把車子交給懷孕8月的孕妻及蔡姓友人開走。

大同分局及刑警大隊警方今日召開記者會說明，刑大大隊長盧俊宏表示，雖然嫌犯已經棄槍投案，但北市警方將持續釐清犯嫌動線，追查幕後主使者，也宣布將展開為期十天的掃黑靖城專案，會針對台北市相關黑道賴以為生的據點展開掃蕩。

警方調查，彭男犯案之後將車子停在寧夏路，隨即前往寧夏派出所投案，並交出制式手槍及11顆子彈，他在下車時就通知邱姓妻子將車開走，但因妻子已經懷孕8個月，行動不便，妻子於是轉而通知彭男22歲的蔡姓友人前來將車開走。

警方發現蔡男開車載著邱姓妻子在北市亂晃，於是在大安區羅斯福路3段將車攔下，將邱妻以及蔡姓男子2人帶回分局，將犯案車輛一併帶回交由鑑識人員採證；邱女向警方表示因丈夫犯下槍擊案，要她幫忙找律師，開車是為了前往律師事務所。

彭犯案後自稱是吳強索保護費才犯案，對此威震集團發聲明指出，保護費一事子虛烏有，犯嫌口供漏洞百出，稱因為開咖啡店被收保護費才行兇，但一個咖啡店老闆怎麼會有取得制式手槍的門路？顯然有問題，質疑有幕後指使者待釐清。

威震集團發聲明指出，保護費一事子虛烏有，犯嫌口供漏洞百出。 （記者鄭景議翻攝）

威震集團發聲明指出，保護費一事子虛烏有，犯嫌口供漏洞百出。 （記者鄭景議翻攝）

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