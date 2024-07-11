槍手當街對吳明達開槍射擊 吳稱近期未與人結怨

吳明達狀況穩定，他初步聲稱不認識槍手，近來也沒有與人結怨，不知為何會被槍擊。 （翻攝中華民國威震愛心發展協會臉書）

2024/07/11 13:05

〔記者鄭景議、王冠仁／台北報導〕威震愛心發展協會理事長吳明達，昨天下午遭槍手彭郁翰當街開槍伏擊，吳明達左手掌被子彈貫穿、左小腿中彈，其囊姓司機的右小腿也中彈，導致小腿骨粉碎性骨折。對此，警方也隨即派員前往醫院詢問，吳明達狀況穩定，他初步聲稱不認識槍手，近來也沒有與人結怨，不知為何會被槍擊。

由於彭郁翰投案後，聲稱犯案動機是因為自己在長安西路經營的咖啡店，被吳明達強索保護費才會行兇。對此，威震愛心發展協會今早發文澄清，吳明達昨遭不法份子伏擊，槍手辯稱因被收保護費，憤而逞兇，此為捏造之謊言；吳明達經營本業為土地開發與營建都更，皆屬正當生意，保護費一事乃子虛烏有。

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該協會也曾在今天凌晨時刻發文表示，吳明達昨天是與協會幹部在辦公室商討南港育幼院捐贈物資事宜，會議結束後下樓離開，即遭不明人士開槍伏擊。當時吳不顧自己身中兩槍，強忍傷勢鎮定指揮現場，安排受傷的人送醫急救，到醫院後還先請醫師診治友人。

該協會強調，吳明達成立協會後，慷慨解囊，積極行善，參與無數公益活動。雖然伏擊的人已經投案，但口供漏洞百出，表示因為開咖啡店被收保護費，憤而持槍行兇，不過他所持槍械為制式手槍，一般咖啡店老闆豈會有門路可以取得制式武器，說詞明顯有問題。

吳明達過去也曾表示，自己以前確實在江湖上行走，但是誰沒有年輕過？他假釋出獄後全心全力投入公益，不願再涉足江湖，不能把事情都賴在他頭上。

槍手彭郁翰（紅圈處）從吳明達的背後連開4槍，隨即跑到附近的寧夏路派出所投案。（記者王冠仁翻攝）

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