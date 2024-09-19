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    台男赴上海被消失？家屬PO文急尋 陸委會：聯絡海協會協尋

    家屬在網路發文急尋親人「郭宇軒」，他8月27日入境中國上海後失聯至今。（擷取自X平台）

    家屬在網路發文急尋親人「郭宇軒」，他8月27日入境中國上海後失聯至今。（擷取自X平台）

    2024/09/19 18:00

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    台男剛大學畢業傳8月底赴上海後失蹤 同學家人報警PO圖協尋

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣年輕人赴中被消失？有家屬在網路發文急尋親人說，名叫「郭宇軒」的年輕人8月27日入境中國上海後失聯至今，家屬都聯絡不到人，已經報警處理。陸委會發言人梁文傑今天說，海基會會跟對岸海協會聯絡來協尋，目前沒有進一步消息。

    「郭宇軒」親姊姊發文指出，希望真的可以找到，已經有報警了！到上海的時候還有跟我報平安，接下來真的沒有任何聯繫。「能聯絡的我都聯絡了，麻煩認識他的人能不能幫忙，我們沒有放棄找他，我也做好最壞的打算，真的只希望他人平安回來」。

    對此，梁文傑在陸委會例行記者會說，海基會有跟家屬聯絡，其實這個人不是高中生了，也超過高中生年紀，他是和朋友一起到中國去，因為現在家屬已經報案，海基會也會跟對岸海協會聯絡來協尋，目前並沒有進一步消息。

    海基會指出，有關本案近期有接獲家屬陳情，也與郭宇軒母親取得聯繫。海基會已針對此案去函海協會，後續將與家屬保持聯繫並提供協助。

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