京華城協議書有貓膩 許淑華破解柯文哲的「放水」關鍵

台北市議員許淑華發文破解柯文哲的「放水」關鍵，指出協議書各細項規定、時限、回饋都相當寬鬆，甚至允許「先蓋完再履約」，顯示柯文哲為了護航財團，連程序、公文都放水。（取自台北市議員許淑華臉書）

2024/09/18 23:48

相關新聞：

獨家》柯文哲與京華城簽訂協議書曝光！ 竟先給建照後才簽約

〔記者楊心慧／台北報導〕本報獨家揭露，前台北市長柯文哲代表北市府和京華城子公司「鼎越開發公司」簽訂京華城協議書，但時間竟在核發建照後的同年11月6日，疑先給建照才簽約。民進黨台北市議員許淑華今晚於臉書破解柯文哲的「放水」關鍵，文章指出，協議書各細項規定、時限、回饋都相當寬鬆，甚至允許「先蓋完再履約」，顯示柯文哲為了護航財團，連程序、公文都放水。

請繼續往下閱讀...

許淑華說，柯文哲獨創「準用」都更獎勵，讓京華城享受各種不屬於它的獎勵項目，光看協議書可能不知道，其實這些指標，是等京華城蓋完後才需要履約，按照協議書，京華城可於取得「使用執照後兩年內」，以綠建築、耐震等標章取回保證金。

許淑華進一步指出，也就是說，柯文哲替威京集團留了一個「後路」，可以先把整個商辦蓋到完工，再來處理履約的問題，等「百億容積獲利」蓋成實際建築物後，許多責任與產權問題都會變得更複雜，到時候北市府無論想要求拆除，或者追討容積、要求回饋、追討不法所得，都會變得難以執行。

許淑華指出，更不用說當下京華城的司法調查爭議，早對台北市造成巨大公共損失，這就是柯文哲留下來不能說的祕密，一份對財團無限體貼的契約，一個對市政傷害巨大的爛攤子。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法