開放寵物進客艙？ 民航局：請國籍航空公司積極評估

民眾在公共政策網路參與平台提案，要求政府修訂航空動物運輸條例，確保寵物搭機的安全及權益。（圖取自公共政策網路參與平台）

2024/09/16 19:26

〔記者蔡昀容／台北報導〕寵物若要乘坐飛機，多被要求以托運方式搭乘。民眾在公共政策網路參與平台提案，要求修訂航空動物運輸條例，確保貨艙內給予活體適當環境，並讓主人有權讓寵物在客艙同行。民航局16日表示，已請國籍航空公司參考已開放寵物進入客艙的外籍航空公司做法積極評估。

民眾4月底於國家發展委員會建置的公共政策網路參與平台提案，「要求政府修訂航空動物運輸條例，確保寵物安全及權益，以符合國際動物保護規範」，並於6月通過5000人附議成案門檻。提案主要要求開放寵物進客艙。

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民航局表示，8月15日邀集提案人、農業部及航空公司等相關單位研商，與會單位均理解提案人對於寵物運送安全及飼主權益的關心，但現階段國籍航空仍須就飛航安全、寵物安全舒適、飼主需求及其他乘客感受等做綜合考量。

民航局指出，有關動物國際運送，應依農業部動物運送管理辦法第17條規定「動物之國際運送，應另依國際運輸協定及輸入國之規定辦理」辦理；而目前國際航空運輸協會（International Air Transport Association, IATA）已訂有活體動物運送規定（Live Animals Regulations, LAR），所以航空公司對於受理動物運送，已有相關規範可遵循。

民航局說明，已請國籍航空公司考量各方需求，並將外籍航空公司於會中分享受理寵物進入客艙的實務經驗與作法納入評估；將持續追蹤航空公司評估結果，盼未來能提供飼主及寵物搭機更多元選擇。

對此，星宇航空說，對於寵物及其主人暨其他乘客之安全與感受等，尚須綜合考量，暫無規劃寵物進入客艙，將審慎評估。中華航空表示，接受經專業訓練的服務性犬隻陪同進入客艙，亦將持續關注國際趨勢及業態發展。

長榮航空說明，長榮航空寵物運送規範參照IATA制定準則，該規範涵蓋各方面，包括寵物年齡、品種、健康狀況及籠子的堅固安全性，旨在保障動物運送安全與舒適；為提供所有旅客有舒適客艙環境，考量空間限制且避免旅客對動物產生過敏反應，目前允許受過訓練的服務性犬隻在客艙中陪伴並提供主人必要協助，一般寵物進入客艙則會依政府政策及所有旅客的健康與搭機感受，再進一步評估。

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