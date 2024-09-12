揭魚果市場涉圖利被中工提告 鍾小平：囂張企業惡人先告狀

台北市議員鍾小平今日至北檢出庭。（記者陳彩玲攝）

2024/09/12 13:44

〔記者王定傳／台北報導〕前台北市長、民眾黨主席柯文哲因京華城容積率案，深陷圖利風暴中被法院裁定羈押禁見；日前，台北市議員楊植斗、鍾小平等人質疑萬大魚果市場改建案亦涉圖利中華工程，被告妨害名譽，台北地檢署今日傳喚楊、鍾等人出庭，楊植斗表示，「中華工程及威京集團當務之急，應是讓沈慶京出來過中秋」，鍾小平則說「你看這囂張的企業」，惡人先告狀，「我覺得無法無天了，這財團」。

鍾小平今日表示，魚果市場有減項發包情形，沒人敢來投標，因此流標，中華工程最後才得標，這是「市長的授意」、「另類綁標」，自己完全是合理評論，且最後又追加50億預算，「這都是他們綁好的，中華工程跟柯市長」。

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談及陳佩琪被爆多次拿現金到ATM存款，分60次將619萬9千元存到自己及3名子女的戶頭；鍾小平說，柯文哲小孩在日本留學，檢廉的策略可能是「列被告」，因為有罪拿不到良民證，以後要移民或讀書都困難，陳佩琪也在乎小孩有沒有良民證，且柯的小孩都成年了，「錢又這麼多在你戶頭，小孩知不知情」，都要檢廉釐清。

鍾小平證實 傅崐萁提醒「不要打阿北打那麼兇」

此外，鍾小平也證實，立法院國民黨團總召傅崐萁有對他表示：「不要打阿北打那麼兇，我們也跟他說抱歉，台北市議員追弊跟立法院藍白合有些扞格之處，我們也沒選擇，要為台北市250萬人負責」。

楊植斗受訪時則說，自己監督果菜市場改建案，是依議員職責、拿著證據說話，與其浪費時間提告議員，不如多花一點資源去想策略，請好一點的律師，「看可不可以讓沈慶京轉污點證人，趕在中秋節之前出來跟大家一起烤肉團圓，這是中華工程、威京集團的當務之急」。

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