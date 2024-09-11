救援幻象飛官2架直升機吊籃都故障？空軍：只有1架鋼纜卡滯

空軍派2架直升機救援幻象戰機飛官謝沛勳，1架S-70C直升機卻發生鋼纜卡滯情形。圖為空軍同型機。（取自空軍臉書）

2024/09/11 23:14

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍二聯隊飛官謝沛勳上尉昨晚（10日）駕駛幻象2000戰機失事，所幸及時跳傘獲救，但外傳投入救援的空軍S-70C直升機、EC-225直升機都發生吊籃故障情形。空軍今晚澄清，並無此事，只有1架S-70C鋼纜卡滯，在衡量友軍直升機距離後，由海巡艦艇支援後送。

綜合政府單位公布資訊，空軍接獲謝沛勳彈射跳傘訊息後，立即派S-70C直升機、EC-225直升機、C-130C運輸機等，協同海巡艦艇救援，但有媒體報導指稱，空軍派遣2架直升機，都發生吊籃損壞情形。

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空軍司令部11日晚間澄清無此事，軍方10日晚間接獲幻象戰機飛行員彈射跳傘後，即由空作部下令嘉義基地S-70C直升機起飛前往目標區，但執行吊掛救援時，發生鋼纜卡滯，遂由海巡艦艇支援實施後送台中梧棲港。

空軍指出，為加強救援行動，因此在10日晚間9點45分，由嘉義基地增派EC-225直升機機前往新竹基地整備，由於距目標區前47浬（約87公里）之時，即獲報事故機飛行員將由海巡艇接駁返港，遂返降新竹基地待命，並無外傳所述2架直升機吊籃故障情事。

空軍參謀長王德揚今天在空軍記者會中說，在好不容易搜獲謝沛勳蹤跡並實施救援後，指揮現場救援的S-70C機長考量另一架EC-225直升機距離尚遠，因此立即下達救援決心，由海巡艇協助後送事宜，不可能將謝上尉打撈起來後「再放回去」，等EC-225直升機前來。

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