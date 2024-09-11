為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    救援幻象飛官2架直升機吊籃都故障？空軍：只有1架鋼纜卡滯

    空軍派2架直升機救援幻象戰機飛官謝沛勳，1架S-70C直升機卻發生鋼纜卡滯情形。圖為空軍同型機。（取自空軍臉書）

    空軍派2架直升機救援幻象戰機飛官謝沛勳，1架S-70C直升機卻發生鋼纜卡滯情形。圖為空軍同型機。（取自空軍臉書）

    2024/09/11 23:14

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍二聯隊飛官謝沛勳上尉昨晚（10日）駕駛幻象2000戰機失事，所幸及時跳傘獲救，但外傳投入救援的空軍S-70C直升機、EC-225直升機都發生吊籃故障情形。空軍今晚澄清，並無此事，只有1架S-70C鋼纜卡滯，在衡量友軍直升機距離後，由海巡艦艇支援後送。

    綜合政府單位公布資訊，空軍接獲謝沛勳彈射跳傘訊息後，立即派S-70C直升機、EC-225直升機、C-130C運輸機等，協同海巡艦艇救援，但有媒體報導指稱，空軍派遣2架直升機，都發生吊籃損壞情形。

    空軍司令部11日晚間澄清無此事，軍方10日晚間接獲幻象戰機飛行員彈射跳傘後，即由空作部下令嘉義基地S-70C直升機起飛前往目標區，但執行吊掛救援時，發生鋼纜卡滯，遂由海巡艦艇支援實施後送台中梧棲港。

    空軍指出，為加強救援行動，因此在10日晚間9點45分，由嘉義基地增派EC-225直升機機前往新竹基地整備，由於距目標區前47浬（約87公里）之時，即獲報事故機飛行員將由海巡艇接駁返港，遂返降新竹基地待命，並無外傳所述2架直升機吊籃故障情事。

    空軍參謀長王德揚今天在空軍記者會中說，在好不容易搜獲謝沛勳蹤跡並實施救援後，指揮現場救援的S-70C機長考量另一架EC-225直升機距離尚遠，因此立即下達救援決心，由海巡艇協助後送事宜，不可能將謝上尉打撈起來後「再放回去」，等EC-225直升機前來。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播