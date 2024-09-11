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    台北商圈嘉年華9/14登場 一次逛37商圈75特色店家

    2024台北商圈嘉年華「享食」特色新品。（台北市商業處提供）

    2024台北商圈嘉年華「享食」特色新品。（台北市商業處提供）

    2024/09/11 19:23

    〔記者林承鴻／台北報導〕2024台北商圈嘉年華即將於9月14日至16日在圓山花博公園登場，今年是台北建城140週年，活動以「台北秋饗趣」為題，網羅台北市37處商圈、75攤特色店家，民眾可一口氣環遊台北特色商圈。現場將有3公尺高的巨型月亮造型氣球佈景、12種手作DIY及9月15日限定的月光烤肉趴，活動現場達成指定任務，還能抽價值200萬好禮。

    台北市商業處表示，今年嚴選冠軍店家與各大人氣好評店家推出16件特色新品，有柚子豆腐蛋糕還有應景的烤肉串蠟燭等，邀請民眾一起來嚐鮮。活動期間完成指定集點任務還可參加摸彩，獎項包括現金抵用券、攤位優惠券及商圈回店優惠等多項好禮；活動結束後再加碼抽出iPhone15、GoPro HERO12、水美溫泉會館雙人住宿券、Marshall藍牙喇叭等多項3C，總獎值超過200萬元。

    商業處處長高振源說，一年一度的台北商圈嘉年華可一次逛足37個台北商圈，並感受台北最獨特也最Chill的中秋過節方式。此外，今年適逢台北市建城140週年，商業處於8月至10月與9處商圈合作，辦理4場次「商圈半日遊」導覽體驗遊程，透過商圈店家手作體驗及文史工作者共同導讀商圈歷史與特色，將更多商圈的歷史背景、觀光景點與在地店家特色展現給民眾。

    今年台北商圈嘉年華延續往年廣受好評的主題選品、主題新品及異業合作等3大類型商品，開發許多新款中秋選物。此外，今年特別找到商圈名攤名店強強聯手推出3款異業合作新品，包含萬華百年老店「川業肉圓」與牛肉麵節五度奪冠的「洪師父牛肉麵」共同推出「牛霸丸」；正宗拿坡里披薩店CURA PIZZA與公館人氣甜點店「索菲烤布蕾」推出「流心布蕾半月餃」；中山甜點私廚「熊夫人甜點」攜手南港「台北女兒茶」推出全新的「桂花釀燒酒泡芙」。

    台北市商業處處長高振源（右2）等人於三米高月亮造景前體驗趣味搗麻糬。（台北市商業處提供）

    台北市商業處處長高振源（右2）等人於三米高月亮造景前體驗趣味搗麻糬。（台北市商業處提供）

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