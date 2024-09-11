成功高中12點半禁賣午餐 學生寫《前出食表》勸諫、躺校長室門口抗議

北市立成功高中熱食部上週公告，因校規規定，中午12點半以後禁買午餐，引發學生不滿。有學生改寫諸葛亮《前出師表》寫下《前出食表》勸諫校方，更有一名學生直接在校長室門口平躺抗議。校方聲明指出，一切純屬誤會。（翻攝自臉書「整個很成功高中」）

2024/09/11 16:42

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立成功高中熱食部上週公告，因校規規定，中午12點半以後禁買午餐，引發學生不滿。有學生改寫諸葛亮《前出師表》寫下《前出食表》勸諫校方，更有一名學生直接在校長室門口平躺抗議。校方對此表示，此事純屬意外，校方希望學生儘早買完午餐回教室休息因此提出建議，並非禁止12點半後販售午餐，同時也對上週五（6日）未買到午餐的同學表示歉意。

上週五成功高中熱食部貼出公告，指出中午12點半後禁買午餐，此事引發學生熱烈討論，有學生在臉書粉絲專頁「整個很成功高中」貼出改寫《前出師表》的《前出食表》，內容寫下「臣本布衣，筆耕於成功高中......若因小事而避熱食部之門，則恐學子怨聲載道......」，還有學生直接帶著一顆枕頭到校長室門口平躺午睡，表達抗議之情。

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對此，成功高中表示，上週五恰逢與廠商簽約，基於校園安全考量希望學生們在中午12點半前買完午餐進入教室午休，因此提出建議，但因與廠商溝通產生誤解，造成上週五部分學生沒買到便當，校方對此表達歉意。

校方指出，由於事發於週五，因此無法透過公開集會向學生說明，校方已於週一（9日）上午藉由防災演練的場合，公開對全校師生說明；針對躺在校長室前的學生，校方表示，圖中學生是9日中午躺在校長室門口，或許是尚未了解上午的說明，但是校方也尊重每位孩子表達自己想法的訴求；另10日傍晚校方也向學生會、家長會針對此事發出聲明，表達一切純屬誤會。

北市立成功高中熱食部上週公告，因校規規定，中午12點半以後禁買午餐，引發學生不滿。有學生改寫諸葛亮《前出師表》寫下《前出食表》勸諫校方。（翻攝自臉書「整個很成功高中」）

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