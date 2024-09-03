越籍女去年新北實習工廠意外慘死 監院糾正教育部未保障實習生

監察院。（資料照）

2024/09/03 13:13

〔記者方瑋立／台北報導〕新北產業園區一家烘焙工廠去（2023）年5月發生越南籍女學生於實習工廠發生意外慘死，監察院今（3）日公開調查報告，指出教育部至今未完成實習教育法立法，也無法有效管理、篩選校外實習機構，暫行評量措施也無法真實反映實習機構守法及安全現況，明顯無法保障實習生權益及生命安全，予以糾正。

新北產業園區某烘焙工廠去年5月17日晚間發生越南籍黎明技術學院（下稱黎明學院）女學生發生工安意外，遭2公尺高層架推車重壓頭部慘死。據了解，該學生是教育部「新南向產學合作國際專班」（新南向專班）學生，由學校安排至工廠校外實習，同時受僱於該工廠工讀，本案發生於「工讀」時間。

監察委員王幼玲、王美玉調查發現，教育部自2017年4月起研擬「專科以上學校校外實習教育法草案」，迄未卻完成立法，雖稱在該法施行已採取相關措施保障實習生權益，但實際上學校對實習機構篩選幾無門檻和要求。

監委指出，教育部現行相關評量措施，卻僅規定學校選定校外實習機構之程序，完全無法真實反映實習機構遵循法令或安全現況，在保護實習生權益及生命安全上明顯怠失，因此提案糾正教育部，同時要求教育部與勞動部確實研議檢討改進。

監委說明，大專校外實習專法遲未完成立法，且現行法規也欠缺對學生實習及工讀權益的保障，導致校外實習與工讀爭議頻傳。尤以「假實習名義、行打工之實」之弊端，不僅發生於外籍學生，連本國學生也時有所聞。

監委強調，教育部雖將校外實習課程列為學習一環，仍應避免實習成為工讀替代管道。實務上兩者界線模糊，廠商用外籍生實習及工讀每週40小時時數填補人力，加上外籍生不必計入廠商聘僱移工員額，也不必繳納就業安定費，令學生淪為廉價「學工」，教育部與勞動部均應檢討改進。

此外，監委也發現，新北市政府勞動檢查處（新北勞檢處）為調查本案實施重大職業災害實施檢查，已勒令事故現場停工，同時查出該公司至少有13項違反職安法的缺失，但教育部與學校不僅沒有重新檢視該公司作為實習機構的適切性，甚至於勞檢處尚未同意復工前，就明確表示「不更換實習廠商」。

監察院於今年1月26日會同勞檢機構針對該公司進行無預警履勘，發現現場仍存有其他職安危害因子，教育部稱「已要求廠商改善並加強教育訓練」，但實習場所竟依舊出現釀下大禍的同款推車，足見教育部對學生實習安全的漠視。

監委要求，實務上境外學生通常也受僱於實習機構進行工讀，教育部應正視部分大專院校與校外實習機構互利共生的情況；勞動部及地方政府勞政單位，也應負起責任對學生實習、工讀場所的職業安全進行把關，積極與教育部合作研商更有效率的檢查和輔導方式，確保學生安全。

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