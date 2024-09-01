民眾黨開記者會嗆記者 林楚茵批：只想罵人逃避問題

民眾黨中央緊急應變小組今日舉行「檢廉洩密帶風向 惡意羅織扣罪名」記者會。（記者林哲遠攝）

2024/09/01 17:31

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市前市長、民眾黨主席柯文哲涉「京華城容積率弊案」，昨被檢方依涉犯貪污治罪條例等罪聲押禁見，台北地院預計今晚召開羈押庭。民眾黨上午開記者會說明，立委黃國昌、民眾黨發言人吳怡萱一度開嗆提問記者。對此，出身媒體界的民進黨立委林楚茵批評，開記者會只想罵人，卻逃避回答關鍵問題。

民眾黨中央緊急應變小組今舉行「檢廉洩密帶風向 惡意羅織扣罪名」記者會。當主持會議的吳怡萱宣布記者會到此結束，有媒體再追問：「外界關心存大筆現金」議題，吳竟反問：「請問東森記者，為什麼要影響我們記者會流程？」黃國昌也開嗆：「如果東森要這樣搞也沒關係，就現場直播」。

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吳怡萱接著說：「現在是怎麼樣？」黃國昌則表示：「大筆現金是多少錢？外界是誰？不然真的不知道怎麼回答問題。」

對此，林楚茵批評：「今天還是記者節！民眾黨惱羞成怒乾脆嗆媒體！活成自己討厭的樣子！開記者會卻不回答記者提問，這已經非常糟糕，竟然還聯合圍攻記者！更糟糕的是民眾黨現場還有兩位曾經是媒體人，將心比心，你們不覺得可悲嗎？還是你們以前跑新聞都不追問的？人家餵你什麼就吃什麼？」

對於黃國昌問：「誰是外界？」林楚茵強調：「外界就是人民！人民有知的權利！你們開記者會只想罵人，卻逃避回答關鍵問題！是把記者當『傳聲筒』嗎？」

民進黨立委洪申翰則在其媒體群組中大酸：「我們的記者會，大家都可以儘量問，也不會管控麥克風喔！」

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