柯文哲還有未爆彈？台北魚果市場改建 疑也為沈慶京開後門

民眾黨主席柯文哲涉貪被聲押禁見。（資料照）

2024/09/01 06:31

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〔記者楊心慧／台北報導〕前台北市長柯文哲如今深陷京華城弊案泥淖，遭疑圖利威京集團主席沈慶京價值百億容積，市長任內第一魚果市場改建案被認為是下一顆圖利未爆彈，同樣疑似替威京集團開後門；國民黨市議員鍾小平、民進黨市議員簡舒培都質疑，承包改建的營造廠商就是威京旗下的中華工程，柯文哲甚至以「減項發包」、在合約載明後續會再給50億元，變相逼迫議會追加預算，免費送中工50億工程。

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柯文哲於2019年第一魚果市場案採「減項發包」，挨批規避議會審查追加預算，導致六至八樓工程尚未蓋，其他留給繼任市長蔣萬安收爛攤，蔣上任後只能被迫編列近50億元預算接手興建。

鍾小平於今年五月率先赴監察院告發柯文哲，第一魚果市場圖利中華工程，認為此案根本就是柯文哲綁標給沈慶京；鍾小平昨受訪表示，除中工外當初還有其他廠商對此案有興趣擬投標，當時市場改建的標案價格為150億元，對其他廠商來說，150億元會賠錢，因此決定不參與投標，最後讓中工順利得標。

鍾小平說，柯文哲為替沈慶京綁標，發明令人嘆為觀止的「減項發包」方式，讓中工不需重新投標又再度能獲得近50億元的工程，這就是一種首創的綁標手法，檢察官如今也在查此案。

簡舒培表示，過去柯文哲聲稱財政紀律，不能追加預算，更批評過去的台北市長透過許多公共工程圖利廠商，因此在他任內不追加預算，但柯文哲在魚果市場改建案，竟採減項發包把部分樓層減項，讓中工順利得標，合約還直接記載未來要蓋回樓層。

簡舒培指出，柯文哲恐有官商勾結、圖利之嫌，利用減項發包，免費送給中工50億元工程，其中疑點重重，檢調應將第一魚果市場改建列為重要調查案之一，當柯文哲接受沈慶京到陶珠隱園飲酒作樂過程中，是否討論京華城案的容積及魚果市場合約工程，柯面對質疑應說清楚、不該閃避。

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