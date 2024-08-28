陳水扁涉洗錢案一審判免訴 高院撤銷發回更審

前總統陳水扁涉洗錢案，高等法院今認為北院未讓當事人表達意見，程序不妥，撤銷一審判決，發回北院更審。（資料照）

2024/08/28 15:27

〔記者張文川／台北報導〕前總統陳水扁被控於前台北101董事長陳敏薰買官案涉嫌洗錢，被台北地檢署於2015年1月起訴，台北地院同年5月13日裁准扁因病停審；北院合議庭今年5月認為，依修正前洗錢防制法規定，此案已完成10年追訴權時效，依程序判決免訴；檢察官上訴成功，高等法院今認為北院未讓當事人表達意見，程序不妥，撤銷一審判決，發回北院更審。

高院今判決指出，法院於被告因疾病不能到庭為由而裁定停止審判後，其原因消滅、或因其他事由欲為終局判決前，若無事實上的困難，應使訴訟參與者有表達意見的機會，並透過到庭陳述意見或其他適當方式，踐履保障當事人聽審權的正當法律程序。

高院合議庭指出，一審因認宣本案的追訴權時效已完成，即直接做成免訴判決，其踐行的訴訟程序難以認定妥適，因此撤銷，發回北院原審。

北檢起訴指出，陳水扁被控與妻子吳淑珍收受陳敏薰1000萬元，協助陳敏薰取得台北101董事長，扁、珍已各被依貪污罪判刑8年定讞；而高院二審審理此案時，認定吳淑珍將賄款透過胞兄吳景茂存入人頭帳戶，檢方認為陳水扁也涉洗錢，分案偵辦，2015年1月19日依洗錢罪嫌起訴扁。

北院今年5月判決免訴，理由指出，最高檢特偵組（已裁撤）於偵結全案時，漏未起訴扁涉洗錢罪，簽請檢察總長分案辦理，於2011年1月13開始偵查，並發交台北地檢署偵查，北檢於2015年1月19日起訴，同月26日移送北院，後來因陳水扁因疾病不能到庭，同年5月13日裁定停止審判。

判決指出，陳水扁涉犯修正前洗錢防制法之洗錢罪，法定刑為5年以下，依修正前刑法規定，追訴權時效為10年，加計停審而停止追訴權時效的4分之1，即2年6月。

合議庭計算，本案犯罪行為終了日為即2006年1月25日，計入追訴權時效期間10年、停審期間2年6月，共為12年6月，加上檢方行使追訴權的4年7日、北院於停審前行使追訴權的3月18日，全案共已追訴16年9個月25日，追訴權時效早已完成，因此判決免訴。

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