強化國際防災合作 台北市搜救隊明參加東京防災訓練暨演習

台北市搜救隊將參加日本東京「2024綜合防災訓練暨演習」，消防局長莫懷祖今天授旗。（記者姚岳宏翻攝）

2024/08/27 16:47

〔記者姚岳宏／台北報導〕日本東京都舉辦為期6天的「2024綜合防災訓練暨演習」，台北市搜救隊是第16次受邀，由副隊長楊朝元率4位搜救隊成員參加，此行將拜會東京都消防廳，及參訪東京都消防廳臨港消防署、應急部隊等單位，亦安排至東京都消防廳第六方面消防救助機動部隊進行技術交流活動，並於9月1日參加年度綜合防災演習。

日本每年於全國各地同時舉辦綜合防災訓練及演習，藉以喚起民眾防災意識，強化相關防災整備，另東京都政府透過亞洲主要城市合作之「危機管理網（Network for Crisis Management）」名義，邀請主要城市搜救隊共同參與訓練及演習，確保災害發生時第一時間相互支援，今年是於本月28日至9月2日舉辦。

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而本年度演習情境，是假訂東京發生規模7.3地震，演習交流重點為結合民眾共同執行災害應變，及各縣市間廣域性的支援合作。

台北市消防局指出，我國與日本位處環太平洋火山帶上，災害潛勢相仿，更需互相學習與協同防災，日本綜合防災訓練及演習每年有將近100萬日本民眾參與 （包括警察、消防人員、部隊及各種義工），規模可說是亞洲首屈一指，希望藉由此次參訓及演習，與各會員城市進行救援技術交流與經驗切磋，汲取各國搜救經驗，藉以精進北市防救災能力。

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