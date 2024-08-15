中山南西商圈店家危機 王婉諭籲：北市府應全面檢視店家處境

時代力量黨主席王婉諭今日偕同王小棣導演、淡江大學建築系教授黃瑞茂、好土書店代表及北風社咖啡廳代表召開「南西商圈納管要全面 北市府應檢討都市細部計畫」記者會。（時力提供）

2024/08/15 13:59

〔記者林哲遠／台北報導〕台北市南西中山商圈近百商家日前受到不明檢舉，恐遭團滅。北市府9日祭出連署納管機制，也喊話要明年啟動都市計畫通盤檢討，但有部分店家仍嚴重受到影響。時代力量黨主席王婉諭今日協同商家出面召開記者會，呼籲北市府再全面檢視商圈店家處境，啟動都市計畫細部計畫與特定法規的修訂，解決南西商圈案困境。

王婉諭指出，北市府提出的新方案雖可使多數店家參與納管評點但仍有所漏接，以北風社為例，2020年前設立的店家在申請營業登記時，因沒有實施預審制致無法完整確認是否符合土地管制，直到多年後經本次檢舉才知悉開業必須取得樓下住戶同意書，僅因位於商三特區無法納管又被要求立即取得樓下住戶同意書，該行政作業儼然對人民的權益保障有所不足。

王婉諭續指，該商圈早已是住商混合，且過去都市計畫已經留意到本處實為商圈，市府卻未積極對商圈發展所需加以研議，如今北市府雖提出倘具地方共識可回到都市計畫通盤檢討作業，但必須指出的是，在都市計畫通盤檢討作業上除較費時外且不確定因素過多。呼籲北市府透過修訂細部計畫及特定法規來解決南西商圈案的困境。

台北市心中山巷弄好生活商圈發展協會理事長黃同弘說，感謝市政府給2020年以後店家一個解方，雖然未來還充滿不確定性，他們會竭力配合商業處推動社區參與流程。不過，有一些夥伴如北風社尚無法納入列管記點制，呼籲市政府負起責任。另一方面，像是北風社與赤峰街的存在，也讓他們意識到心中山商圈作為文化地景的獨特性與重要性，希望能夠爭取細部計畫的聚焦檢討，而非是費時三至五年不等的通盤檢討。

北風社咖啡廳負責人魏立表示，在南西商圈中對於老屋的保留、藝術的生產，及社會議題的重視，都是不可忽略的一部分。北風社自2019年以來致力於獨立文化的推廣，希望在以消費行為主導的商圈文化內，融入更多的人文氣息，但這次事件對北風社是重大的打擊，而市府後來表示因位於商三特應另外取得樓下住戶同意書，若無則將被迫搬離。

同為負責人的呂宥諭強調，因2019年時的營業登記未進行強制預審查，開業前無法完整了解土地管制，卻在五年後因為檢舉事件才被告知須取得同意書，因此，強制預審查制度也承認了政策的不完整。北風社身為南西商圈的一份子，希望也能夠被納入評點納管，也很願意一同建立更為多元且具文化價值的南西商圈。

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