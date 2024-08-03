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中山、赤峰街商圈遭檢舉恐團滅 自救會送這2書向林奕華陳情

「台北市心中山巷弄好生活商圈發展協會」理事長黃同弘（左）送《反轉戰爭之眼》、《我台北，我街道》兩本書向林奕華（右）陳情。（記者甘孟霖攝）

「台北市心中山巷弄好生活商圈發展協會」理事長黃同弘（左）送《反轉戰爭之眼》、《我台北，我街道》兩本書向林奕華（右）陳情。（記者甘孟霖攝）

2024/08/03 17:10

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市南西中山商圈及赤峰商圈店多家店面遭檢舉違反「台北市土地使用分區管理自治條例」，面臨停業危機，商家們組成「台北市心中山巷弄好生活商圈發展協會」自救，協會理事長黃同弘今天（3日）當面送書給台北市副市長林奕華陳情。林奕華說，市府希望讓商圈更繁榮，至於建管部分，大家可以共同商量如何努力，這是市府立場。

中山、赤峰街商圈違反土管條例遭到檢舉，上百家當地商家受到影響，店家8月1日成立「台北市心中山巷弄好生活商圈發展協會」，希望市府能夠儘快調整商圈細部計畫。

黃同弘說，先前協會已有向主責工務系統的副市長李四川陳情過，而中山商圈一帶也是重要的文化聚落，具有相當的歷史意義，因此也希望向主責教育、文化方面的副市長林奕華來陳情。

「心中山爵士廣場」2日到4日舉辦「歡樂一夏 High翻天啤酒節」，副市長林奕華今天到場共襄盛舉，協會也特地到場，準備了《反轉戰爭之眼》以及《我台北，我街道》兩本書送給林奕華。黃同弘說，透過書本當中美軍1944年的航照圖，可以看見中山商圈在當時就已經是具有相當規模的商業聚落，希望能夠讓市府更重視此地區的歷史發展脈絡。

林奕華說，市府一直希望全力讓商圈更加繁榮，這是基本的態度，至於建館的部分還需要大家一起共同商量，看如何來解決問題，中山已經是國際知名商圈，市府會努力來解決其中的難題。

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