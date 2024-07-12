北市中山、赤峰商圈遭檢舉 店家提三大訴求盼蔣萬安履行承諾

台北市心中山巷弄好生活商圈發展協會今上午偕同店家與現地居民舉辦記者會，除提出三大訴求外，也提出敦親睦鄰共好公約。（記者楊心慧攝）

2024/07/12 13:05

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市南西中山商圈及赤峰商圈近期高達百間店家遭檢舉違反《台北市土地使用分區管理自治條例》，蔣市府要求限期兩個月改善，否則可勒令停業。台北市心中山巷弄好生活商圈發展協會今上午偕同店家與現地居民舉辦記者會，盼蔣萬安履行承諾，先啟動都市計畫個案檢討，並同意專案專簽，先將受影響商家納入專案列管。

台北市心中山巷弄好生活商圈發展協會代表黃同弘指出，心中山商圈與社區共好，在街廓尺度實現的青銀共居，正是蔣萬安市長於競選時的政見之一，這也是心中山商圈與居民共同期盼的理想、宜人的生活型態，商圈長期敦親睦鄰，他也希望在此與商圈及社區一起變老。

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協會三點訴求，包含請蔣市長履行承諾，為避免全市通盤檢討緩不濟急，應立即啟動都市計畫個案檢討「中山-雙連捷運沿線住三、住四土地使用分區發展」；懇請市長同意專案專簽，先將受影響商家納入專案列管，由市府相關局處輔導，保障公共消防安全與住戶生活權益，以等待都市計畫個案檢討方案擬定實行；建請關心地方發展的議員，協調各局處派員召開社區民眾參與協調會，盡早建立民眾參與的溝通平台。

協會也提出敦親睦鄰共好公約，並承諾協助商家配合市政府改善噪音丶油煙、垃圾丶停車等問題，示範性建立台北市第一個商圈自律規約，期盼市府能與市民攜手共創台北最棒的巷弄文化。

現場也有多位居民代表與會發聲力挺商家，盼青年創業基地的南西中山商圈，別成為排擠青年創業的街區。雙連社區職場互助教保服務中心的陳老師表示，教保中心是收托55名孩子的小型幼兒園，老師常帶孩子在巷弄學習探索，並和商家互助和合作，課程常有店家身影，甚至店家會提供辦活動及展覽的機會，過程中感受到商家、居民的向心力，盼商圈能夠持續與居民共融、共存。

在地居民、建築工作者的許小姐表示，不僅是店家遭檢舉，可能連房東都會受罰，因此就算是房東支持店家，也會因怕被罰錢而只好解約，但這也剝奪南西中山商圈店家們的創業勞動權。

另名店家也發表意見，並強調南西中山商圈如今是北市府引以為傲的商圈、入選全球前四大最酷街區，並挺過疫情，事實證明街區的共榮與美好，但也凸顯現行法規的問題，現在店家想要改變，希望能給市府作為典範，讓大家知道商圈和居民可以共榮與共好，台灣的觀光已經夠慘，不要再次催毀引以為傲的商圈，希望能成為最棒的商圈，讓其他縣市都可以拿他們做典範。

赤峰商圈。（記者楊心慧攝）

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