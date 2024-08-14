追查柯文哲政治獻金！北檢搜索木可、時樂、尼奧 3公司負責人被約談到案

民眾黨主席柯文哲陷入總統大選政治獻金申報不實風波，台北地檢署日前主動剪報分他字案偵辦；另為保全證據，今天指揮調查局前往木可、時樂、尼奧、會計師端木正事務所等處搜索，並約談端木正、3間公司負責人等到案說明。（讀者提供）

2024/08/14 17:19

首次上稿：16:07

更新時間：17:19

〔記者陳彩玲／台北報導〕民眾黨主席柯文哲陷入總統大選政治獻金申報不實風波，台北地檢署日前主動剪報分他字案偵辦；另為保全證據，今天指揮調查局前往木可、時樂、尼奧、會計師端木正事務所等7處搜索，並以被告身分約談李文娟、端木正等人到案說明。

據了解，承辦檢察官唐仲慶、郭建鈺今指揮調查局北機站，兵分7路前往木可、時樂、尼奧公司，及負責人李文娟、戴利玲住處、端木正會計事務所等7處進行搜索、調取相關單據，並以被告身分約談李文娟、端木正；另戴利玲、李女的哥哥李文宗及相關公司員工等4人以證人身分被約談，晚間將移送北檢複訊。

民眾黨12日召開「2024總統大選柯文哲政治獻金說明記者會」，柯競辦發言人陳智菡表示，團隊第一階段查核所有單筆41萬元以上的支出，發現共漏報15筆、誤報2筆，漏報總金額高達1817萬餘元。

陳智菡稱，柯競辦所有的支出都有明細、收據，也確實支付給廠商，但競辦財務部委託的會計師端木正卻未如實向監察院申報，自行將漏報的2000萬餘元分為9筆申報在時樂、尼奧、木可等公司，且未告知競辦，將錯誤申報責任歸咎於端木正「便宜行事」。

端木正則透過精華會計師事務所發布聲明回應，精華會計師事務所會計師提供的簽證服務均依法令規定處理，相信監察院與地檢署能詳盡調查相關證據並釐清真相，還會計師清白。

對此，北檢因考量此事攸關公眾利益，已主動分「他」字案，交由黑金組檢察官偵辦。

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