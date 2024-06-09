藏1萬2放枕頭誤當垃圾丟 北市環保局籲重要物品「收鐵盒」較易尋回

環保局協助民眾找回藏在枕頭內誤丟的紅包1萬2000元。（台北市環保局提供）

2024/06/09 14:26

〔記者江采蓁／台北報導〕民眾誤丟垃圾的問題層出不窮，台北市環保局今（9）日指出，日前有民眾將子女給的孝親紅包計1萬2000元藏於枕頭中，不慎誤丟，返家後才想起紅包未取出急忙通報清潔隊，所幸最後有尋回。對此，環保局提醒，重要物品或文件最好收於鐵盒中，清潔隊員發現鐵製物品會改丟資源回收，不會隨一般垃圾焚燒，較容易尋回。

環保局指出，日前有一位林姓民眾將子女給的孝親紅包藏於枕頭中，不慎丟入中正區清潔隊夜間垃圾收運線上垃圾車，返家後才想起紅包未取出，立即通報環保局；清潔隊接獲通報後，由木柵垃圾焚化廠垃圾傾卸平台技工指揮，將車內垃圾置於傾卸口前平台，讓民眾尋找遺失物，經過3人找約30分鐘，終於尋回紅包現金1萬2000元。

木柵垃圾焚化廠長梁金龍表示，截至今年上半年已發生4次民眾通報誤丟重要物品的案例，包含假牙、鑽石項鍊及現金5萬元，除假牙外皆有尋回；他強調，民眾不慎丟棄重要物品到垃圾車，一定要馬上通報，焚化廠才能即時攔停垃圾車，避免垃圾倒入貯坑。

此外，環保局提醒，民眾最好將重要物品或文件收置於鐵盒中，清潔隊員若發現鐵製物品會要求改丟資源回收車，不會隨一般垃圾進入焚化廠焚燒，較容易尋回。

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