海洋保育法即將三讀 海洋公民基金會呼籲成立海洋保育隊

海廢垃圾處理，是海洋保育法三讀通過需要面臨的問題。（記者劉禹慶攝）

2024/06/09 13:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕立法院日前初審通過《海洋保育法》草案，因高度共識無須協商，全案無保留條文提送院會，應該很快就能三讀立法。海洋公民基金會，先前與各民間團體推動公民連署與民間版，強調「把限制轉成保障」，「執法比立法更重要」，「科學探討漁業枯竭多重成因」，從這3方面讓海洋資源永續。

海洋公民基金會政策研究員潘翰聲說明，海保署曾在公聽會上表示，目前不會劃設新的庇護區，會先做好澎湖各種類型保護區的「整體海洋保護區管理政策方針」。此外，在離岸風電與漁業的衝突上，若各方有共識，將重要漁場劃設為海洋庇護區的「永續利用區」，確保漁業可繼續合法漁撈，但風電及纜線都不能在此區進行開發。原條文永續利用區對不限制漁民，在緩衝區允許漁民原有經公告的漁法免申請，核心區可無害通過，最後加上初次經勸導駛離者不罰。

海洋公民基金會執行長王曉嬋說，聯合國世界海洋日今年主題是「深度覺醒」，重視原住民、傳統和當地社群知識。澎湖潮間帶的各種漁法，包括石滬、抱礅、網罟、照海、定置漁網、採集等，就是傳統社群知識累積。海洋保育法的立法，提供法源管制和規範各種破壞性的觀光行為，同時保障既有低衝擊的漁法。

王曉嬋指出，海保署應該設置專職專業的「海洋保育隊」。中央海巡署，地方農漁局、環保警察，和司法檢調等執法單位之間，應該相互協力。當前包括氣候變遷造成珊瑚白化，人類各種開發大規模改變海洋生態系，還有海廢、塑膠微粒、環境賀爾蒙等問題，以科學探討漁源枯竭的多重成因，共同推動全方位的海洋保育。

澎湖群島設立許多保育區，引發不少民怨。（記者劉禹慶攝）

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