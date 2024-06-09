為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

綠營全台宣講「反擴權」法案 盼民意迫使藍白立委棄暗投明

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2024/06/09 13:33

〔記者謝君臨／台北報導〕藍白硬闖「國會擴權」法案，行政院覆議案再掀朝野攻防。民進黨14日將啟動「反濫權、護民主」全台宣講行動，首場選定立院國民黨團總召傅崐萁的選區花蓮縣起跑。民進黨團幹事長吳思瑤表示，未來對於國會覆議案的行使，希望能集結各地隱形席次的實質影響力，來迫使藍白立委向民意低頭、棄暗投明。

「表決會輸，但論述一定要贏！」吳思瑤指出，民進黨全黨動起來，陸戰、空戰齊發，將全方位積極向社會發聲、爭取人民支持，要贏得社會人心很重要的，就是面對面回應民意，向公民朋友報告。

她說，民進黨中央現在規劃全台灣各縣市「反擴權」宣講會，立院黨團51位戰將都是最主要的發聲者，將現身說法向人民報告，因應立院國會新生態，藍白兩黨如何狹持國會多數暴力，強行通過各項親中害台、毀憲亂政的法案。

吳思瑤表示，希望人民團結支持民進黨立院作戰，民進黨也要非常清楚向人民說明，這次「國會擴權」法案，實質上如何影響台灣憲政秩序、如何戕害人權，人人都有知的權利，我們必須對人民報告。

她強調，當然很重要的，民進黨也希望能擴大公民朋友的串連，讓青年行動的能量可以持續累積，未來對於國會覆議案的行使，希望能集結各地隱形席次的實質影響力，來迫使藍白立委向民意低頭、起義來歸。

吳思瑤指出，這樣的各地宣講，搭配立委平時的社群作戰，都會是我們累積政治能量非常重要的行動，希望大家一起來關心這次「國會擴權」法案的覆議案行使，讓民意展現力量，讓藍白立委棄暗投明吧！

民進黨立委許智傑則說，民進黨是基層起家，回歸根本與民眾近距離宣講，化解民眾的疑慮，也可以培養更多的螞蟻雄兵，協助執政黨宣傳闢謠，這是執政黨的責任，也是民進黨對國家的義務；因此要趕在覆議案前，全台走透透，加強與基層互動，施壓藍白撤回擴權違憲的法案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
藍綠將下鄉宣講 張麗善：農業大縣關心的是農民權利
2024/06/09 12:23

藍綠將下鄉宣講 張麗善：農業大縣關心的是農民權利
藍委質疑綠營全台宣講掀罷免潮 林右昌：我們層次沒那麼低
2024/06/08 16:52

藍委質疑綠營全台宣講掀罷免潮 林右昌：我們層次沒那麼低

玉山盃完美落幕 桃園市奪2連霸！
迎戰民進黨下鄉宣講 國民黨6月中旬將舉行大型座談會
2024/06/08 14:11

迎戰民進黨下鄉宣講 國民黨6月中旬將舉行大型座談會
國會擴權法案藍綠將全台宣講 黃國昌批民進黨下鄉是散播假消息
2024/06/09 12:10

國會擴權法案藍綠將全台宣講 黃國昌批民進黨下鄉是散播假消息
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播