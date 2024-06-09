黃瀞瑩質疑蔣萬安4年社宅僅168戶 都發局：7千戶目標不變

台北市長蔣萬安盤點7000戶潛力社宅遭議員質疑跳票。圖為廣慈社宅。（資料照）

2024/06/09 13:08

〔記者江采蓁／台北報導〕台北市長蔣萬安競選時喊出社宅5萬戶目標，上任首年盤點出7000戶潛力社宅，但市議員黃瀞瑩質疑，樟新市場用地溝通不順、原黎元市場用地恐另有規劃，今年僅新工處保養處198戶進入規劃階段，「蔣市長4年任期社宅成績單只剩168戶」，應積極尋找替代方案。對此，蔣萬安坦承找地不易，都發局則強調，目標7000戶不變，但盤點出的潛力基地多需進行多方整合，目前已公告第一階段社宅優先推動潛力基地11處5360戶及預估期程。

「蔣市長4年的社宅成績單僅198戶，你滿意嗎？」市議員黃瀞瑩直言，她預估蔣萬安4年任期只會完成198戶，因為目前已確定的3個地點，其中樟新市場用地、原黎元市場用地可以說是「止步」，前者尚存地方溝通問題；後者若規劃成殯葬專區，這塊地就要放棄；今年僅新工處保養廠順利進入設計規劃階段，她認為，若樟新市場、黎元市場皆無法進入規劃階段，市府應積極尋找替代方案。

黃瀞瑩再指出，她發現都發局第一階段社宅基地潛力基地預估期程，從7000戶下修到5360戶，其中北投機廠佔了3000戶卻仍在做可行性評估。此外，她提到，未被列入潛力社宅基地的大我退舍共有9棟樓、1227個居住單元，她到現場會勘過，市府若願意接手將是非常好的居住單元，大我退舍既然位於台北市，市府是否會和國防部溝通、主動協助現有住戶、違占戶安置。

市議員陳宥丞則質疑，誠正國中校舍改建案到底有無包括社宅及社福大樓？里長、里民、校方及家長會在說明會上幾乎多數贊成，但詭異的是，居然有國民黨議員以「柯文哲的政策，蔣萬安不必執行」為由卡社宅，他呼籲，市府應堅定態度，誠正國中校舍改建案就是社宅和社福大樓同步進行。

蔣萬安表示，目標訂出來後，市府積極盤點目前台北市可使用資源、土地，他坦言並不容易，因從郝市府到柯市府都已將資源用盡，同時有很多社宅仍在規劃興建中，樟新市場的部分不能說是「止步」，市府持續和地方溝通中；而誠正國中原則上會維持社宅100戶，確定將持續進行；針對大我退舍，他強調，其實今年1、4月都有溝通過，新內閣上任後市府會再次主動向國防部表達意願，對市府而言，當然樂觀其成能作為社宅基地。針對北投機廠，台北捷運公司總經理黃清信表示，今年展開可行性評估已決標，預計年底前能完成初步可行性評估。

針對社宅議題，都發局強調，目標7000戶不變，但考量相關機關及市民社會福利、產業發展及社區活動場所等市政建設規畫興辦需求，盤點出的潛力基地多需進行多方整合，同時需與地方居民溝通，目前已公告第一階段社宅優先推動潛力基地11處5360戶及預估期程，將分階段進行先期作業、循程序編列預算，推動社宅興辦計畫。

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